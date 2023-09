Yanet García presume su figura esbelta y calienta las redes

Yanet García va por todo con una nueva producción de fotos en el mundo virtual. Quedó en evidencia que ella es una de las influencers más importantes de la farándula latina. Constantemente, la exchica del clima enloquece a sus seguidores con sus reiterativas publicaciones.

En su cuenta oficial de Instagram, Yanet García agregó un álbum de fotos de ella que dejaron a más de uno con la boca abierta. Las mismas pertenecen a una sesión que realizó la talentosa mexicana para su perfil de health coach. Ella es una persona dedicada a la vida saludable.

Yanet García marca tendencia con su diversos outfits.

En las fotografías, Yanet García aparece luciendo un conjunto deportivo de colores mientras actúa su rutina de ejercicios en el Central Park de New York. El look que modelo la popular mexicana se caracteriza por ser ajustado al cuerpo. Este detalle, no solo resaltó su belleza, sino también su figura esbelta.

Claramente, la publicación que efectuó Yanet García causó miles de reacciones, entre likes y mensajes de sus seguidores de todas partes. “Tomando las mejores fotos en Central Park”, “Wow te ves hermosa y atractiva Yanet el amor de mi vida, eres la dueña de mi corazón, te amo”, fueron algunos de los mensajes que recibió la nacida en la ciudad de Monterrey en la red social de la camarita.

Yanet García posee millones de seguidores en redes sociales.

Mientras que en las historias de IG, Yanet García agregó una foto junto a una amiga que conquistó a más de uno. La mujer en la fotografía, es la modelo mexicana, Milena Montalvo. La belleza de ambas, dejó sin palabras a sus miles de fans que reaccionaron millones de corazoncitos.