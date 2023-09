Quién es y qué hace la mujer que fue captada con el ex de Sofía Vergara

Después de siete años de matrimonio Sofía Vergara y Joe Manganiello se divorciaron. Lo hicieron en buenos términos y al parecer procuraron ningún escándalo. Sin embargo, la sorpresa de su separación dio mucho de qué hablar pero, ambos se lo tomaron con calma.

Ahora los paparazzi del portal Page Six captaron al ex de Sofía Vergara muy acaramelado con la actriz Caitlin O'Connor, quien es trece años menor que él. La pareja se subió al mismo auto y se marcharon juntos. Esta mujer y supuesta novia del actor Joe Manganiello se ha destacado en series como “Two And I Half men” o “All days of our lives”.

Caitlin O'Connor sería el reemplazo de Sofía Vergara.

Caitlin O'Connor tiene 33 años de edad y en el año 2013 fue catalogada como una de las 10 mujeres más atractivas de Estados Unidos por la revista Maxim. Al parecer, la pareja se conoció en una fiesta donde celebraron la segunda temporada de la serie en la que actúa la actriz llamada “Winning time”. Además de eso fueron captados saliendo de un gimnasio en Venecia, pues han compaginado sus planes para verse más seguido.

En las redes sociales, Caitlin O’Connor es seguida por más de 609 mil personas que les encanta el estilo y la hermosura al natural de la actriz. De momento, ni ella ni Joe Manganiello se han manifestado al respecto, pero la bola de los rumores sigue creciendo.

Caitlin O'Connor también es actriz.

Desde que Joe Manganiello y Sofía Vergara decidieron terminar su historia de amor muchos se estaban preguntando cuáles serían las razones del por qué dieron esa sorpresa, por lo que los paparazzi persiguen hasta su sombra y no los dejan en paz. De hecho, Sofía Vergara retomó su vida y se encuentra muy activa en las redes sociales además de su trabajo en “American got talent”.