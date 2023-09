Cuál es la estrella de Los Sopranos que la rompe en OF

En el mundo actual, los nuevos consumos de entretenimiento hace que las celebridades piensen dos veces a la hora de decidir por donde abordar. Esto llevó que una estrella de la serie Los Sopranos vire para las plataformas y, ahora, la rompe en OF.

La web de contenidos para adultos por suscripción cada vez suma a sus filas a más celebridades mainstream, a publicar sus imágenes y videos más subidos de tono y tener un ingreso extra, aprovechando la popularidad y el morbo de poder verlas en otras situaciones, más picantes.

Recientemente, hubo una actriz que participó en una de las series más reconocidas de los últimos años, y anunció en sus redes sociales que había abierto su cuenta de OF, captando el interés de todos sus seguidores. ¿De quién se trata? Drea de Matteo.

La actriz neoyorkina de 51 años encarnó a Adriana La Cerva en la tira The Sopranos, con la que ganó el Emmy como mejor actriz de reparto en 2005. También tuvo participación en Joey como Gina, la hermana del protagonista, interpretó a Wendy Case en Sons of Anarchy, a Angie Bolen en Desperate Housewives, a Holly en Californication y a Maya en Paradise City.

El anuncio fue hecho mediante una storie, con un mensaje alusivo y el enlace a su perfil, donde se puede ver que escribió “The Sopornos” en la descripción junto a un emoji que guiña un ojo. Drea contó que fueron sus hijos los que la alentaron a unirse a la plataforma, de hecho, su hija de 15 años es quien le retoca digitalmente las fotos.

“No sabía que esto iba a tener que ser un cambio de vida. Que tendría que cambiar de carrera y averiguar cosas nuevas porque mi propia industria piensa que soy una salvaje. Supongo que se puede decir que fui una chica mala porque no seguí las normas hace un par de años. Así que no quiero volver a estar a merced de mandatos, huelgas ni nada parecido”, contó de Matteo en una entrevista con FoxNews.

Su último trabajo en televisión fue Paradise City, pero la dejaron de llamar luego de que hiciera pública su postura respecto a las restricciones e indicaciones de la OMS durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Es por eso que junto a su familia decidieron encarar por este lado.

“Sé que algunas personas han dicho cosas desagradables sobre que me haya unido a OnlyFans. Pero la forma en que lo vemos en esta casa es ‘mamá es una guerrera’, no aceptar la derrota. Pensé: ‘Ok, todo el mundo está en ropa interior y siendo sexy en Instagram y yo no hago eso, pero puedo hacerlo y que me paguen por ello’. No sé por qué no se me ocurrió antes”, confesó.

Drea de Matteo superó los 28 mil likes en la plataforma azul, la cual tiene un costo de suscripción de 15 dólares mensuales. Además, administra una tienda de ropa alusiva a sus trabajos y tiene un podcast donde habla de muchas cosas.