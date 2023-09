Samadhi Zendejas habla por primera vez de su lucha contra la ansiedad

Samadhi Zendejas está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. Y es que la joven actriz debutará como protagonista junto a William Levy en la nueva telenovela de Telemundo “Vuelve a mí”, aunque eso no significa que internamente la mexicana no esté librando sus propias batallas, como lo ha confesado hace unos días a través de sus redes sociales.

El miércoles pasado, Samadhi utilizó su cuenta de Instagram, donde acumula más de 5,7 millones de seguidores, para compartir un revelador video donde habla por primera vez de su lucha contra la ansiedad.

"Esto se ha convertido en una lucha de todos los días. Muchos creerán que se trata de algo físico, de vanidad, pero va mucho más allá de eso, se trata de ansiedad, una palabra que me daba miedo pronunciar y mucho más compartir", confesó la actriz de 28 años.

"Se lleva mi paz, me invade de miedo, me tira en la cama y aparece el insomnio. Me hace sentir que ella ganara la batalla, haga lo que haga. Pero cuando está en mí solo me repito una y mil veces 'todo pasa Sama'", expresó Samadhi junto a unas imágenes de ella haciendo ejercicio.

Para acompañar el video, la coprotagonista de William Levy escribió un texto reconociendo que está confesando un secreto. “Estoy como un niño como cuando confiesa un secreto. Quizá si me estás leyendo entiendas esa sensación de no saber qué pasa, solo saber que hay algo que no anda bien. Disfrazarlo con cualquier pretexto era mi manera más fácil de evadirlo. Hoy te comparto esta lucha de todos los días donde una vez más repito 'todo pasa, lo bueno y lo malo y esos segundos donde crees haber perdido el control de todo. Todo pasa'", compartió Samadhi.

Como era de esperarse, los fans de Zendejas no tardaron en enviarles mensajes de apoyo y cariño. "Eres un gran ejemplo para mí. Tristemente, estoy pasando por lo mismo. Gracias por abrir tu corazón y darnos aliento para ponerle ganas cada día", “todo pasa”, “tú eres fuerte, bonita. Solo por mostrarlo ya lo eres!!!”, y “es verdad, todo pasa, te admiro mucho”, fueron algunos de los comentarios que recibió Samadhi.