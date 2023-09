Samadhi Zendejas enseña su figura perfecta al lucir transparencias

Samadhi Zendejas, una figura destacada en la escena televisiva de México, ha forjado una carrera que perdurará en la memoria de sus seguidores, gracias a su excepcional talento y versatilidad. La actriz, reconocida internacionalmente por su interpretación del icónico personaje de Jenni Rivera durante su adolescencia, se ha convertido en uno de los nombres más prominentes de la pantalla chica.

Con una impresionante base de seguidores que supera los cinco millones en las redes sociales, Samadhi Zendejas es una constante elección para las principales marcas de moda y productos de belleza, que la buscan para liderar sus campañas publicitarias. Su innegable influencia en las plataformas digitales ha convertido su propio perfil en un escenario privilegiado para estas colaboraciones de alto perfil.

Mira el video

Recientemente, Samadhi Zendejas sorprendió gratamente a sus seguidores al compartir un cautivador video en sus historias de Instagram. En el material audiovisual, la talentosa artista mexicana deslumbra con una variedad de atuendos que realzan su innata belleza y su escultural figura, cosechando elogios y admiración por parte de sus fanáticos. Sin embargo, hubo uno en especial que tiene transparencias, por lo que dejó a más de uno con la boca abierta.

Además del mencionado clip, Samadhi Zendejas utilizó la famosa red social de la camarita, para revelar un trastorno que posee. Con un video y un mensaje, la popular mexicana reveló que sufre de ansiedad. "Estoy como un niño como cuando confiesa un secreto.

Quizá si si me estás leyendo entiendes esa sensación de no saber qué pasa solo saber que hay algo que no anda bien. Disfrazarlo con cualquier pretexto era mi manera más fácil de evadirlo. Hoy te comparto esta lucha de todos los días. Donde una vez más repito. Todo pasa, lo bueno lo malo y esos segundos donde crees haber perdido el control de todo. Todo pasa".

Esta publicación que realizó Samadhi Zendejas sorprendió a más de uno, por lo que causó miles de reacciones entre likes y mensajes de apoyo de sus seguidores. "Salir de casa por las mañanas con la máscara puesta para que nadie lo note. Aparentar una felicidad mientras por dentro te estás muriendo y no sabes por qué. Todo pasa sí, pero hay que pelearlo cada día, a todas horas, y la lucha contra nosotros mismos es la más dura. Te entiendo", fue uno de los comentarios que recibió la popular artista.