Lucerito lanza como si nada una noticia sobre la reconciliación de Manuel Mijares y Lucero

En una entrevista para el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, Lucerito Mijares se fue de boca y emocionó a todos los fans de Manuel Mijares y Lucero. La joven artista destacó que sus padres "se llevan de maravilla" y dejó la duda sobre una posible reconciliación.

De hecho, la periodista le preguntó directamente a Lucerito Mijares si le gustaría que Manuel Mijares y Lucero vuelvan a retomar su vida amorosa y ella simplemente señaló que comparte las casas de ambos y que estarían muy bien con el trato y la amistad que llevan desde hace años.

Manuel Mijares y Lucero se complementan en el escenario y en la vida diaria.

“La verdad es que, a mí, yo ahorita estoy muy bien, llevan ya bastante tiempo separados y obviamente yo no me acuerdo de casi nada porque yo era muy chiquita, creo que yo tenía como seis años entonces no me acuerdo de mucho, afortunadamente, mi hermano y yo nunca vimos alguna pelea, obviamente las tuvieron porque en todas las parejas las hay, pero afortunadamente nunca nos tocó y creo que ahorita estas dos casas no me caen nada nada mal”, dijo Lucerito de entrada.

Además, la joven destacó que Lucero y Manuel Mijares tienen una buena relación no solo en el escenario, sino en la vida diaria. Señaló que entre ellos hay tanta química que pareciera que "ya están casados otra vez". Sin embargo, entre risas, aclaró que solo "son amigos" y "una posible reconciliación ya es parte de su show".

Lucerito es feliz con la relciòn actual de Manuel Mijares y Lucero.

Durante la conversación, Lucerito Mijares también dio detalles sobre los comienzos de su carrera artística y cómo fue su debut en el mundo del teatro. Relató que fue difícil que sus padres aceptaran su trabajo en las tablas, pero que finalmente cedieron y le dieron todo su apoyo.