El importante paso que dio Luis Miguel en su noviazgo con Paloma Cuevas

Desde hace unos meses que Luis Miguel y Paloma Cuevas blanquearon su romance. Si bien ambos no hacen grandes confesiones a través de sus redes sociales, sus escuetos, pero concretos dichos acerca de su relación y las demostraciones de cariño que tienen dejan expuesto un noviazgo que parece marchar de forma perfecta.

Da la impresión que esta historia de amor que construyen Luis Miguel y Paloma Cuevas sigue subiendo niveles, y por estas horas quedó expuesta una teoría que indica que el cantante estaría listo para dar el siguiente paso con su novia: comprometerse para una futura boda.

Paloma Cuevas acompañó a Luis Miguel al inicio de su gira de conciertos en Buenos Aires.

Hace unas semanas, El Sol de México comenzó su gira internacional teniendo una primera parada de shows en Buenos Aires y siendo acompañado muy de cerca por su pareja. Los paparazzi lo captaron llegando a la Argentina acompañado por la diseñadora española y se los ha visto muy románticos durante esos días.

Sin embargo, la empresaria no lo acompañó durante toda esta gira debido a que tenía que volver a España para cuidar de sus dos hijas y atender diferentes compromisos internacionales, por lo que el artista ya viajó a Chile -su segunda parada- sin ella.

Ahora, todo parece indicar que la boda está próxima, debido a que el intérprete de Tengo todo, excepto a ti, ya le entregó el anillo de compromiso a su pareja sentimental, según algunos reportes que se dieron a conocer por estos días.

"Me dijeron que es un gran anillo (de compromiso, el que Luis Miguel le habría dado a Paloma Cuevas)", reveló Antonio Pérez Garibay, gran amigo de Luis Miguel. "No lo he visto, pero sé que Micky tiene por ahí una gran sorpresa".

Luis Miguel y Paloma Cuevas están juntos desde hace ya varios meses.

Si bien advirtió no conocer la calidad de la mencionada joya, cuando le preguntaron si era más costoso que el anillo que Christian Nodal le dio a Belinda tiempo atrás -en su momento se habló de un precio de 3 millones de dólares-, el padre del piloto Checo Pérez respondió: "No diría mentiras, pero debe ser más. Micky es más".

Por su parte, Pérez Garibay dejó en claro que nunca habló con Luis Miguel acerca del paradero de Marcela Basteri, madre del cantante, porque lo considera un asunto demasiado privado para meterse. "Jamás, jamás, jamás en mi vida hablé de eso. Ese es un gran respeto a toda su familia", confesó.