Así luce hoy Georgie Henley, la adorable niña de Las crónicas de Narnia

La trilogía cinematográfica de Las crónicas de Narnia ha sido sin dudas de las más consagradas del cine de fantasía durante las últimas décadas, marcando un hito en varias generaciones. La saga contó con una serie de personajes icónicos que se quedaron grabados en la memoria de todos, y uno de ellos fue el de la pequeña Lucy, interpretada por Georgie Henley.

La primera película de Las crónicas de Narnia se estrenó en 2005, con la parte de denominada El león, la bruja y el ropero. Luego de este éxito llegaron otras dos, una 2008 (El príncipe Caspian) y la última en 2010 (La travesía del viajero del alba).

Así lucía Georgie Henley interpretando a la pequeña Lucy en Las crónicas de Narnia (2005).

Las ficciones de Disney están inspiradas en la obra homónima escrita por CS Lewis, que está compuesta de siete libros y teniendo en cuenta que cada uno de ellos podría tranquilamente transformarse en una película. De hecho hace años viene hablándose de la cuarta entrega (La silla de plata), aunque todavía no hay detalles oficiales de cuándo saldría a la luz.

Pero más allá de lo que sucederá con esta saga de filmes, remontándonos a las clásicas películas vale destacar el personaje de Lucy, una de las protagonistas más queridas y entrañables que fue parte de toda la trilogía hasta ahora.

Georgie Henley, la actriz que se puso en la piel de la pequeña adorada por todos, hizo su debut en el cine con las películas de Narnia con tan solo 10 años y ese mismo papel permitió su soñado salto a la fama.

La actriz nació el 9 de julio de 1995 en Ilkely, en Yorkshire, y hoy tiene 28 años. Tras su paso por Las crónicas de Narnia, participó de otras producciones, aunque siempre quedará asociada por su icónico rol de Lucy.

Georgie Henley cambió mucho y ya no es la misma niña de Las crónicas de Narnia.

Además de destacarse en la actuación, Georgie Henley también mostró habilidades para tocar el piano y hace unos años comenzó su faceta como escritor, llegando a escribir dos libros de momento: The Snow Stag y The Pillar of Secrets. También tuvo un paso por el modelaje.