Luego de la entrega de los MTV Video Music Awards, Selena Gomez deslumbró con un audaz look en su salida nocturna

Selena Gomez fue una de las artistas que brilló en la premiación de los “MTV Video Music Awards”. Y es que la cantante, quien es una de las celebridades más seguidas en redes sociales siempre marca tendencia en cada aparición pública que realiza, y esta ocasión no fue la excepción, deslumbrando con dos looks increíbles en una misma noche.

Y es que Selena Gomez apareció primeramente en la alfombra roja de los “MTV” luciendo un espectacular vestido rojo pasión de Oscar de la Renta, que dejó maravillados a quien posaba sus ojos en ella, aunque luego de la premiación, en su salida nocturna dejó con la boca abierta a todos con un audaz look.

Luego de la entrega de premios, Gomez continuó la noche para lo cual realizó un cambio de vestimenta, y para ese momento de diversión, eligió un atrevido minivestido lila para dirigirse a una fiesta posterior a la noche de gala.

Sin lugar a dudas la prenda ajustada, que era de la marca “Undone by Kate”, le quedaba de maravillas ya que resaltaba sus curvas y estaba compuesta por un pronunciado escote estilo corset. La cantante complementó su look con un saco de cuero negro y un bolso “Aupen” con flequillos de cristal.

Asimismo, Gomez compartió es sus redes sociales una imagen presumiendo su look nocturno con una selfie frente a un espejo donde reveló más detalles de su vestuario.

La actriz de “Only Murders in the Building” lució el audaz minivestido lila para celebrar su premio a mejor canción de “Afrobeats” con la estrella nigeriana Rema por su sencillo "Calm Down" y los múltiples premios que recibió su gran amiga Taylor Swift.