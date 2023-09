Dua Lipa muestra una foto inédita y enternece las redes sociales

En el año 2022, Dua Lipa inició una serie de pódcast titulado “Dua Lipa: At Your Service”. En este espacio la cantante realiza entrevistas a personajes inspiradores del mundo de la cultura, la moda, el activismo y la música. Las conversaciones son divertidas y sus invitados revelan no solo sus éxitos, sino también sus fracasos y los obstáculos que han superado para cumplir sus sueños.

Ahora, en una nueva temporada con la BBC, Dua Lipa viaja 18 años atrás y revela un álbum de recuerdos de cuando tenía 10 años. En su cuenta de Instagram, sus casi 90 millones de seguidores se entusiasmaron con las fotos, diseños y viajes escolares que muestra en el carrusel de fotos.

Dua Lipa tenía 10 años de edad y un sueño por cumplir.

“Desliza para ver mi obsesión por el tiempo aproximadamente 10 en punto. Si alguien me hubiera dicho que estaría trabajando con BBC Sounds en mi pódcast 18 años después, no lo hubiera creído. Gracias por todo el amor y el apoyo en la temporada 3”, escribe Dua Lipa para agradecer el recibimiento de estos pódcast.

Dua Lipa visitó la BBC cuando era una niña y ahora trabaja con ellos.

A sus 28 años recién cumplidos, Dua Lipa demuestra esta otra faceta, pues a ella le encanta la escritura, es adicta al cine y su mente revolotea todo el tiempo. Hace unos días estuvo de vacaciones en Ibiza con su madre, su hermana y su pareja, el director de cine Romain Gravas, para festejar un año más de vida y de éxitos, pues participo en la película Barbie y cumplió su sueño de cantar junto a Elton John.

Dua Lipa hacía recortes y diseñaba.

Además, Dua Lipa prepara su próximo tercer álbum y hace poco dio a conocer algunas pistas en una entrevista para The New York Times. Será en 2024 que verá luz este trabajo discográfico que promete no decepcionar y cumplir con las expectativas que han trazado su grandiosa trayectoria. Ella probará nuevos sonidos y géneros musicales en este innovador proyecto como ritmos house, música disco y un sonido más rockero y psicodélico.