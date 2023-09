Escándalo en el paraíso: los polémicos mensajes de Marlene, la esposa de Ricardo Montaner

Marlene Rodríguez, la esposa de Ricardo Montaner, utilizó sus redes sociales para hacer un fuerte descargo y reavivó sospechas sobre un posible conflicto familiar. La aclamada familia de artistas siempre ha sido idealizada por el cariño y la empatía que despierta, aunque desde hace tiempo se habla de ciertos cortocircuitos y una interna.

Cabe destacar que tiempo atrás, en más de una oportunidad, Marlene Rodríguez ya había enfrentado fuertes versiones que indican que se llevaría pésimo con su nuera, Stefi Roitman, la esposa de su hijo Ricky Montaner.

El picante posteo de Marlene Rodríguez: ¿A quién se lo dirigió?

Pero lo que llamó la atención de varios usuarios por estas horas fue su posteo en redes. “Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Marcos 3:25?, fue el pasaje bíblico que publicó la mujer.

Dicha frase fue acompañada por una profunda reflexión que arrojó un poco más de claridad al asunto. “Pilas con esto”, escribió la matriarca del clan junto a un emoji de ojitos, como si habría que prestarle mucha atención a sus dichos y no dejarlos pasar por alto.

Desde hace tiempo que se viene rumoreando que la familia Montaner no pasa por su mejor momento. Si bien todos negaron que estén peleados, Marlene Rodríguez siempre ha dado qué hablar en las redes y en esta última oportunidad dejó a todos atónitos con su posteo.

Nunca se confirmó nada sobre este cruce con Stefi Roitman, pero según cuentan tanto Ricardo Montaner como su esposa no estaban contentos con la pareja de su hijo Ricky Montaner, ya que la considerarían una figura demasiado mediática.

Marlene Rodríguez y Stefi Roitman, sumergidas en rumores de conflicto hace tiempo.

Ante estos rumores que se esparcieron durante semanas, el propio intérprete de Tan enamorados salió a defender a la familia: "Yo pensaba que la tontería y el chisme eran para pasquines. Stef es una hija entrañable y Marlene una madre amorosa y dedicada a hacer que nuestra familia sea mejor cada día".

No es ningún secreto que los Montaner son una familia extremadamente religiosa, por lo que mayormente comparten citas de la Biblia para expresar sus sentimientos. No obstante, la reciente declaración de Marlene Rodríguez desliza que las cosas no están saliendo perfectas dentro del clan. ¿Qué pasó?