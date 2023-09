El microbikini negro de Miley Cyrus que enamoró a todos de vacaciones en Hawai

Miley Cyrus se tomó unos días de vacaciones para descansar y disfrutar junto a su madre Tish y Dominic Purcell, quienes se fueron de luna de miel a las paradisíacas playas de Hawái. En medio de su break, la intérprete fue fotografiada luciendo un microbikini negro que hizo explotar las redes.

Si bien son tiempos de mucho trabajo como parte de un 2023 que la vio redescubrirse por completo, Miley Cyrus aprovechó la escapada romántica de su madre para colarse y también tomarse unos días de relax.

Miley Cyrus brilló con su presencia en las playas de Hawai.

Días atrás, la cantante presentó su nuevo tema Used to be Young y, como era de esperar, resultó ser furor y tendencia dentro de las plataformas. Fue el primer hit que publicó desde el lanzamiento de su álbum, Endless Summer Vacation, en marzo.

La intérprete de Flowers siempre está dispuesta a seguir sorprendiendo a sus seguidores; sin embargo, antes de retomar sus diferentes shows y conciertos decidió tomarse unos días de descanso para reponer energías y volver con todo.

Sin miedo a los flashes, siempre al acecho de su figura, Miley Cyrus fue capturada con patas de rana y todo el equipo de snorkel antes de sumergirse al mar. Y aumentó la apuesta, ya que hasta se animó a bailar y mostrarse a puras risas mientras se adentraba en las olas.

La estrella de Hannah Montana se lució con un fantástico microbikini negro de dos piezas, con un top de gran escote y haciendo gala de su silueta tonificada y los tatuajes que tiene en el cuerpo. La figura dejó a todos sin palabras.

Miley Cyrus complementó su outfit de playa con un importante toque de glamour: unos muy grandes aros dorados y unos lentes oscuros para protegerse del sol. Se la pudo ver paseando por la arena, disfrutando de un cálido momento familiar.