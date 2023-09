Karol G luce su figura perfecta frente al espejo

Karol G estuvo muy activa en el mundo virtual y es por eso que se convirtió en tendencia en los principales portales de noticias del espectáculo. La primera publicación fue realizada en su cuenta de TikTok. La misma consiste en un video selfie que dejó en evidencia la belleza que posee la cantante de pelos rosados.

En el material audiovisual, podemos ver a Karol G lucir un tip y una minifalda que no solo enaltecieron su impactante imagen, sino también su figura escultural. En varias oportunidades, la artista nacida en la ciudad de Medellín, dejó deslumbrados a sus seguidores con sus reiterados posteos.

Por otra parte, en su cuenta oficial de Instagram, Karol G compartió una feliz noticia que tiene que ver con su gira "Mañana será bonito tour". La bella cafetera agotó por segundo año consecutivo dos fechas en el imponente estadio Madison Square Garden. En su feed publicó un carrusel de fotos que dejaron a más de uno con la boca abierta.

Junto a las imágenes, Karol G agregó una frase que dice lo siguiente: "Hace un año celebraba 2 Madison Square Garden en NY sin imaginar que un año después estaría celebrando 2 estadios Sold Outs en la misma ciudad ver cómo a crecido esta familia me arruga el corazoncito, me llena de nostalgia y a la vez de felicidad MSBTour Que chimbaaaaaaa de experiencia !!!! G R A C I A S".

Karol G llenó dos veces el Madison Square Garden.

La publicación de Karol G cuenta hasta el momento con casi dos millones de reacciones, entre likes y mensajes de sus seguidores, amigos y familiares. La cantante colombiana Greeicy Rendón quedó rendida a sus pies y le dedicó unos emoticones de corazones, mariposas y fuego en el mencionado posteo.