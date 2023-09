J Balvin le dedicó un tierno mensaje a Karol G en las redes

La exitosa cantante Karol G ha causado sensación con su exitosa gira Mañana será bonito, llevando su música a los corazones de fanáticos en todo el mundo. Esta gira ha sido un gran fenómeno que atrajo a miles de seguidores de la cantante, que no quisieron perderse la gran oportunidad de ver a su ídola en vivo.

Este exitoso tour está llegando a su final en los Estados Unidos y es innegable el gran impacto que tiene Karol G en el mundo musical. Sus canciones, que sos un éxito total, y su energía sobre el escenario ha logrado conquistar a públicos de diferentes edades que sin dudas están a la espera de nuevos lanzamientos de la artista.

Karol G y J Balvin, dos artistas que causan furor en todo el mundo

Uno de los momentos más emocionantes del show, realizado en East Rutherford-Nueva Jersey fue cuando la artista invitó a un exitoso cantante del momento a compartir escenario con ella. Karol G sorprendió a todos sus fanáticos al sumar a escena al talentoso J Balvin. Los fans enloquecieron por completo ya que este momento fue completamente inesperado.

J Balvin se sumó a la grandiosa presentación de Karol G cantando algunos de sus grandes éxitos como Ay vamos, X, 6 AM, No me conoce, entre otros. Sobre el escenario se pudo notar el gran cariño, complicidad y confianza que hay entre los talentosos artistas que disfrutaron de ese momento tan especial a pura alegría y baile como todos sus fanáticos.

Luego de esta sorprendente participación J Balvin le dedicó un posteo a la queridísima Bichota. En su cuenta de Instagram publicó un video recopilando distintos momentos juntos en el escenario, acompañado de unas palabras que enternecieron a todos sus seguidores. Sin dudas esta aparición fue una gran sorpresa de Karol G para sus fans.