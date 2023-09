Así fue la vez que a Luis Miguel se le rompió el pantalón en pleno concierto

Es sabido que Luis Miguel es uno de los hombres más deseados del planeta, y quien ahora, luego de cuatro años de ausencia, ha regresado de manera triunfal a los escenarios, dejando en claro que sigue siendo uno de los artistas más importantes de la industria musical. Sin embargo, un día “El Sol” vivió un momento bochornoso cuando de pronto se le rompió el pantalón en pleno concierto.

Hace unos años, la conductora Yolanda Andrade había compartido en su cuenta de Instagram un video donde se lo veía a Luis Miguel, en el año 1994 o 1995, contando una muy graciosa anécdota que le había ocurrido en una de sus presentaciones.

Luis Miguel está embarcado en su exitosa gira internacional.

“Una vez en un show, estaba bailando, y no sé en qué movimiento, y de repente yo no lo oí, no lo sentí. No sentí que se había roto el pantalón, ¡pero no sabes de qué manera! Lo bueno es que traía calzón blanco. De aquí hasta acá”, explicó Luis Miguel de manera divertida y relajada, como muy pocas veces se lo puede ver al artista.

Mira el video

Lo cierto es que Luis Miguel no se dio cuenta en ese momento que su confesión estaba siendo grabada, ya que lo hacía frente a las cámaras y se encontraba en el backstage de un programa. "Fue una vergüenza terrible, imagínate qué vergüenza. ¿Estás grabando?", dijo el cantante sorprendido. "¡No graben!", insistió manteniendo el buen humor.

A lo largo de su carrera Luis Miguel ha vendido más de 100 millones de discos.

Luego de haber atravesado por unos años de incertidumbre, donde la figura de “El Sol” había sido empañada por escándalos de demandas, cancelación de conciertos por problemas de salud, sobrepeso, supuestos excesos de alcohol, inestabilidad amorosa e irresponsabilidad como padre, Luis Miguel ha resurgido y en la actualidad los fans están viendo la mejor versión de su ídolo.

El intérprete de “La incondicional” ha vendido más de 100 millones de discos en sus 40 años de trayectoria, desarrollando diversos géneros musicales como pop que funk, villancicos, jazz, big band, bolero, mariachi, tangos y baladas románticas, lo que le hizo ganador de cinco premios Grammy y cuatro Grammy Latinos.