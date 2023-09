Miley Cyrus habla por primera vez de la complicada relación con su padre

Tras el estreno de su nuevo tema “Used to be Young”, Miley Cyrus ha publicado una serie de videos en la plataforma de Tik Tok en los que explica la historia de la canción, además de los momentos más cruciales de su vida. La cantante se sincera más que nunca y todos sus seguidores aprecian esos instantes.

"Estas letras fueron escritas hace casi 2 años al comienzo de mi álbum ‘Endless Summer Vacation’. Fue en un momento en el que me sentí incomprendida”, explicó sobre el nuevo tema. “Ha llegado el momento de lanzar una canción que pueda perfeccionar para siempre. Aunque mi trabajo ya terminó, esta canción seguirá escribiéndose todos los días. El hecho de que permanezca inacabada es parte de su belleza. Esa es mi vida en este momento... inacabada pero completa", dijo Miley Cyrus.

Miley Cyrus festeja su nueva canción.

En otro de los videos, Miley Cyrus habla abiertamente sobre la relación con su padre Billy Ray Cyrus. Para ella esta relación es nula y solamente la recuerda a través de viejas fotografías. “Mi padre creció al revés que yo. Yo me crie sobre un escenario con una familia muy unida y viviendo todos bajo el mismo techo. Crecí económica y emocionalmente estable y creyendo en mis relaciones, y eso es algo que mi papá no tenía”, señaló.

Miley Cyrus expone claramente que ella y su padre son polos opuestos y no se parecen en nada. Una de las razones de que sus personalidades sean tan distintas es esa que ella detalló, ya que pasar de no tener nada a tenerlo todo “es un lugar realmente peligroso”. “Ahí es donde la relación de mi padre y la mía con la fama y el éxito es tremendamente diferente", dijo.

Miley Cyrus y su padre en el escenario.

"El hecho de que se sintiera querido por mucha gente lo marcó emocionalmente más que a mí. Cuando él se siente especial o importante, es como curar una herida de la infancia, y por eso él siempre me ha hecho sentir como una estrella", dijo Miley Cyrus, dejando claro que a ella la fama no le ha cambiado y que el dinero no lo es todo ni será capaz de cambiar su personalidad como ha hecho con su padre.