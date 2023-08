La foto subida de tono de Alicia Machado que dejó a todos con la boca abierta

Alicia Machado es una de las actrices más importantes de la farándula latina. Durante varios años, la actriz nacida en la ciudad de Maracay, Venezuela, ha sido parte de grandes producciones televisivas, por lo que se ha convertido en una de las artistas más queridas de la pantalla chica.

Hace algunas horas, Alicia Machado compartió una foto en las famosas historias de Instagram, que dejó sin palabras a más de uno. El motivo de la fotografía, fue para saludar a su pareja, el modelo Christian Estrada. En la imagen se puede ver a la popular actriz lucir un conjunto de lencería que se llevó las miradas de todos.

La foto de Alicia Machado que se viralizó en la red.

En los estados no que duran más de 24 horas, podemos ver a Alicia Machado recostada en su cama, mientras realiza una posición bastante sensual. El look que utilizó la actriz venezolana no solo enalteció su impactante belleza, sino también su escultural figura. Sin dudas, el paso de los años le sienta genial a la artista latina.

En la picture que publicó Alicia Machado se puede leer la frase "La distancia no es nada, tú estás en mi corazón". Además, en la parte inferior derecha de la imagen, se puede ver el rostro de su pareja Christian Estrada. Ellos oficializaron su relación en la primera mitad de este 2023.

Alicia Machado posee millones de seguidores en redes sociales.

Mientras que en su feed, de la mencionada red social de la camarita, Alicia Machado compartió una foto de ella donde se la puede ver lucir un vestido tonos bordó, con brillos que resaltó la hermosura que posee actualmente. A sus 46 años, ella es una de las personalidades más queridas del continente.