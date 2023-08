Este es el grado de estudios que alcanzó Luis Miguel

Sin duda, Luis Miguel ha sido uno de los artistas que más fascinación ha generado a lo largo de los años por su inigualable talento y las incógnitas que esconde su vida privada, sobre todo su grado de estudios.

De acuerdo con la bioserie producida por Netflix y algunas entrevistas enfocadas a la vida de Luis Miguel, el cantante conocido como "El Sol de México" tuvo una formación académica y musical poco común.

Impulsado por Luisito rey, su padre, el intérprete de "La chica del bikini azul" comenzó a trabajar en la industria musical desde los doce años, por lo tanto, no tuvo la oportunidad de estudiar de manera convencional asistiendo a la escuela como todos los niños de su edad.

Luis Miguel inició muy de pequeño con su carrera musical y abandonó la escuela formal en quinto año de primaria.

Sin embargo, gracias a la intervención de Marcela Basteri, su madre, Luis Miguel obtuvo el apoyo de maestros particulares que lo ayudaron con su educación. A través de una entrevista con Patricia Maldonado en el año 1982, el artista confirmaba que ya no iba a la escuela.

“Si estudio, pero ahora no estoy en la escuela, pero tengo un profesor particular”, mencionó Luis Miguel en aquel programa. Ante este comentario fue cuestionado y sobre lo cual respondió:

“A mi cantar me encanta, si no me gustara le diría a mi papá ‘mira papá no me gusta cantar, yo quiero ser abogado’ pero a mí me gusta cantar".

El cantante debutó en el año 1982 con su álbum Directo al Corazón, convirtiéndose en una de las estrellas juveniles más importantes de México. Con el paso del tiempo, Luis Miguel obtuvo varios éxitos musicales como "Ahora te puedes marchar", "La incondicional" y "Culpable" que han sobrevivido a varias generaciones. Marcela Basteri, su madre, fue quien motivó a Luis Miguel a seguir estudiando con profesores particulares para que no abandonara los estudios y pudiera seguir creciendo con su carrera musical.

Su talento vocal, carisma en el escenario y capacidad para interpretar diferentes estilos musicales le han valido el título de "El Sol de México".

Ha lanzado numerosos álbumes que han alcanzado gran éxito y ha recibido múltiples premios, incluyendo varios Grammy Latino. Además de su éxito en la música, Luis Miguel también ha incursionado en la actuación, participando en películas y producciones televisivas.

La última vez que el cantante se presentó en un concierto fue en México hace cinco años, siendo noticia nacional al anunciar su regreso a los escenarios en una gira mundial: "Luis Miguel Tour 2023".