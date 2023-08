Lucerito habla por primera vez de la ruptura de su madre Lucero y Michel Kuri

Hace casi un mes, Lucero y Michel Kuri sorprendieron al mundo del espectáculo al anunciar a través de sus redes sociales que su noviazgo de más de 10 años había llegado a su fin. La pareja publicó un comunicado donde aclararon que la decisión la habían tomado de común acuerdo. Ahora, Lucerito Mijares, hija de “La Novia de América”, habló por primera vez de la ruptura de su madre y el empresario.

Lucero y Michel Kuri pusieron fin a su relación luego de 10 años de estar juntos.

Lucerito Mijares habla de la separación de su madre Lucero y Michel Kuri

Lucerito Mijares brindó una entrevista para el programa “Sale el sol” de Imagen TV, donde le cuestionaron por la ruptura de su madre con Michel Kuri. La joven artista reveló como se encuentra de ánimo Lucero luego de finalizar su noviazgo con el empresario.

La protagonista de la obra “El Mago” dijo que, si bien siente que su madre está muy tranquila, seguramente debe estar triste, aunque confesó que no sabe mucho del tema y prefiere mantenerse al margen. "Obviamente pienso que debe ser muy triste, llevaban mucho tiempo. A mí me ha dado notar mucha felicidad. Yo no sé mucho del tema", expresó Lucerito.

Asimismo, la hija de Manuel Mijares aseguró que lo que sabe lo sabe por el comunicado que compartió su madre a través de sus redes sociales, pero que apoyará a Lucero en todo lo que necesite en esta etapa que le toca afrontar. "Lo que se sabe es lo que se subió a las redes sociales, poder apoyarla en todo lo que necesite", finalizó.

Lucerito Mijares confesó que estará para apoyarle en lo que sea necesario a su madre Lucero.

Lucero no volverá con Manuel Mijares

Luego de anunciar su ruptura con Michel Kuri, Lucero brindó diversas entrevistas para distintos medios de comunicación donde dejó en claro que el fin de su relación sentimental con el empresario no está relacionada con una posible reconciliación con su exesposo y padre de sus hijos, Manuel Mijares.

La cantante, aseguró que no volverá con su exesposo, con quien lo une una excelente relación pero en el plano estrictamente profesional, ya que juntos tienen un tour llamado “Hasta que se nos hizo”, con el que llevan su música por distintas ciudades del continente.