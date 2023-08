Aclaró todo: Aysha Daraaui dijo la verdad sobre su relación con Albert Rivera

Aysha Daraaui se pronunció sobre su relación con Albert Rivera y puso fin a todos los rumores. La modelo ha roto el silencio sobre los rumores que la unen a Albert Rivera. La actriz catalana, conocida por sus trabajos en series como El Inocente y Amar para siempre, ha hablado por primera vez sobre su relación con el ex de Malú, después de que salieran a la luz unas imágenes de ambos en Ibiza.

La intérprete y el exlíder de Ciudadanos pasaron unos días en las Islas Pitiusas junto a otros amigos como Aldo Comas y su mujer, Macarena Gómez, pero lejos de ser pareja, entre ellos "no existe ningún tipo de relación".

El comunicado por parte del representante de Aysha Daraaui que desmiente una relación con Albert Rivera.

Así es como lo ha definido Santiago Fernández, representante de Aysha, en el programa "Así es la vida". El show solicitó una entrevista con la actriz y el mánager optó por contestar con un escueto, pero claro, comunicado.

"Lamento comunicarle que no es necesario entrevistar a mi cliente, puesto que no existe ninguna relación. Es una noticia basada en especulaciones e imágenes malintencionadas sacadas de contexto. Un saludo" fueron las palabras de Fernández, quien firma como CEO/manager de la empresa que representa a la actriz.

Horas después, fue Tamara Gorro, en el programa Y ahora Sonsoles, la encargada de negar que entre Albert Rivera y Aysha Daraaui existiera algo más que una amistad.

"Llega un punto que se cansa en el sentido de que no puede hacer su vida con amigos. Desde este programa desmentimos por completo que Albert Rivera esté con Aysha, que sea su pareja o cualquier otra mujer, es falso", afirmaba la colaboradora televisiva.

Tamara explicó en el programa que "fue un viaje con amigos porque Albert viene de una reciente ruptura, todo el mundo sabe que con una ruptura necesitas el cariño de tu familia o tus amigos" y calificó el abrazo que ambos se dieron como "una despedida de amigos".

Aysha Daraaui pasó unos días de vacaciones en las Islas Pitiusas junto a Albert Rivera y amigos.

Cabe aclarar que Tamara Gorro es amiga de Albert Rivera y este le ha había confirmado que no existía relación entre él y Aysha. Y aunque no le había pedido que desmintiese la información, ella como amiga ha querido hacerlo.

"Te aseguro, me consta, sé y puedo asegurar que Albert Rivera no tiene pareja, ni entra en sus planes tener pareja", sentenciaba.

El pasado mes de junio se anunciaba que el exlíder de Ciudadanos y la cantante Malú ponían fin a su relación tras cuatro años de noviazgo y una hija en común, Lucia.

"El futuro es incierto. No sabes lo que te depara, y eso puede ser aterrador. Pero el pasado es conocido. Puedes ver todo lo que has vivido, y todos los recuerdos que has creado. Eso es algo que nunca deberías dar por sentado", fueron algunas de las palabras de Malú adelantando que la ruptura era un hecho.