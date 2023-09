Rauw Alejandro rompe en llanto en pleno concierto al recordar a su ex Rosalía

En su más reciente presentación en España, el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro sorprendió a todos al romper en llanto en pleno concierto. El artista, quien hace unas semanas rompió su compromiso con Rosalía, mostró su lado más vulnerable delante de los miles de fanáticos presentes al mostrarse llorando cuando interpretaba una canción que le hizo recordar a la artista española.

El exponente de la canción urbana comenzó su gira “Saturno World Tour 2023” el pasado 26 de agosto en Valencia, donde hizo delirar a sus fans con todo su repertorio plagados de éxitos. Si bien el puertorriqueño es un artista consolidado en el género, sin lugar a dudas, la ruptura con Rosalía le ha ayudado en alguna medida a presentarse en recintos totalmente llenos.

Rauw Alejandro y Rosalía se separaron luego de 3 años de relación amorosa,

Rauw Alejandro llora en pleno concierto

Si bien Rauw Alejandro cuenta en su repertorio con muchas canciones que se refieren al amor y desamor, nunca le ha afectado emocionalmente interpretar ninguna de ellas. Sin embargo, en su último show, el puertorriqueño rompió en llanto cuando comenzó a sonar el tema “Hoy aquí”, logrando conmover a los presentes al derramar lágrimas sobre el escenario.

Rauw Alejandro lloró sobre el escenario recordando a Rosalía.

"De ti, mal me despedí, la última vez que tú y yo nos vimo'; ojalá estuvieras hoy aquí, para continuar lo que no pudimo' . Baby, ya no miro el reloj, aunque ya son más de las doce; ya no me funciona el alcohol y en mi mente sigue tu nombre", dice un fragmento de la canción que hizo llorar a Rauw Alejandro.

Esto provocó la reacción de los fanáticos que muchos apuntaron a una estrategia de marketing para que sigan explotando sus próximos shows, aunque la mayoría coincidió que el artista se sintió emocionado al recordar a su ex Rosalía, con quien convivió durante más de tres años y se acaban de separar debido a una supuesta infidelidad de parte de Rauw Alejandro.