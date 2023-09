En plena gira de “RBD”, Anahí revela que un productor fue el culpable de sus trastornos alimenticios

Luego de haber arrancado con la esperada gira con el emblemático grupo “RBD”, Anahí reveló quien fue el culpable de los trastornos alimenticios que sufrió y que la tuvieron al borde de la muerte, ya que la cantante llegó a vomitar lo que ingería y hasta dejó de comer.

"Cuando yo estaba muy chiquita, adolescente, como a los 13 o 14 años, esto si no lo he contado, una vez en Televisa un productor, que claro que no voy a decir quién es, iba a ser el productor de ‘A mil por hora’, que después fue Pedro Damián. El productor que iba a hacer antes esa novela llega conmigo y me dice 'oye Anahí, tú quieres ser la protagonista de esta novela pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita'", confesó Anahí en una reciente entrevista con Joaquín López Dóriga.

Anahí confesó que un productor hizo que cayera en la anorexia.

"Obviamente eres una niña, estás vulnerable, estás en una edad difícil. Y sí puedo decir que una de las cosas que más detonaron la anorexia que sufrí fue ese comentario. Hoy a mis 37 años me acuerdo de ese comentario y claro que me afectó mucho. Empecé como un tema de anorexia nerviosa. Estuvo duro. La verdad fueron años duros porque me acuerdo que llegaba a los programas y me ponían comida para ver qué hacía. Muy fuerte", reveló la cantante.

Sin embargo, la artista mexicana vivió otra experiencia similar con otro productor por el mismo tema. "Me dijeron 'Vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera'. Entonces, me citan con quien iba a producir esa telenovela, me siento con mi mamá y me dice 'Vamos a hacer la telenovela, estaría increíble que tú seas la protagonista, pero, Anahí, las protagonistas son flaquitas, son muy bonitas y tú estás gordita, y tienes que trabajar mucho en ti para que hagas la telenovela'", relató la actriz.

Anahí recibió más de una vez comentarios sobre su peso.

Si bien ahora Anahí ha superado esa situación, explicó lo difícil que fue emocionalmente para ella enfrentarse a eso. "Hoy cuento que ahí conocí una parte de mí que nunca había sentido, conocí el miedo a ser yo, una parte vulnerable a más no poder, sentí que no era suficiente y empieza la pesadilla más grande de mi vida: años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia que casi me matan", finalizó la artista mexicana.