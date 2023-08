El desgarrador mail que Angelina Jolie le envió a Brad Pitt por su divorcio

La extensa batalla legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie sigue vigente. Por estas horas, se filtró un correo electrónico que la actriz le envió a su exmarido como prueba para respaldar sus reclamos en la justicia por el viñedo que ambos habían comprado en Francia.

Según el texto que Angelina Jolie le escribió a su ex, quería abandonar el negocio de la finca Chateau Miraval, valuada en 164 millones de dólares, para dejársela a sus hijos -Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne- como herencia.

La finca Chateau Miraval, uno de los puntos más fuertes entre Brad Pitt y Angelina Jolie.

El actor la demandó después de que esta vendiera su participación en el negocio a una tercera empresa llamada Stoli, la cual estaba dirigida por un oligarca ruso llamado Yuri Shefler. Según él, ella había prometido no realizar ninguna venta sin su consentimiento pero incumplió su palabra, y exigió que se anule dicha venta.

Por su parte, Brad Pitt recibió una demanda de 250 millones de dólares por parte de la antigua empresa de la actriz, Nouvel, que lo acusaba a él y a su equipo de hacer un uso indebido de los activos de Chateau.

Angelina Jolie negó que existiera un acuerdo escrito que le prohibiera vender su participación sin la aprobación de su ex, por lo que presentó una serie de documentos para respaldar su posición en el caso. Uno de ellos es el mail en cuestión, que se envió el 21 de enero de 2021 a las 14:02 horas.

"Pongo esto por escrito para no emocionarme hablando. He llegado a una decisión dolorosa, con el corazón encogido, que quiero compartir con vos. Sabés cuánto deseaba comprar Miraval, como negocio familiar, como lugar para visitar juntos y como lugar para celebrar reuniones diplomáticas y humanitarias", comenzó explicando.

Angelina Jolie le escribió un desgarrador mail a Brad Pitt mientras se divorciaban.

Y agregó: "Por encima de todo, es el lugar al que trajimos a casa a los mellizos y donde nos casamos sobre una placa en memoria de mi madre. Un lugar que albergaba la promesa de lo que podría ser y donde pensé que envejecería. Incluso ahora me resulta imposible escribir esto sin llorar. Voy a atesorar mis recuerdos de lo que fue hace una década".

"Pero también es el lugar que marca el principio del fin de nuestra familia, y de un negocio centrado en el alcohol. He intentado mantenerme abierta al negocio, verlo como algo que podía ser positivo para nuestra familia, y por eso no me he alejado. Tenía la esperanza de que de algún modo se convirtiera en algo que nos mantuviera unidos y encontráramos luz y paz. Ahora veo que realmente querías que me fuera y seguramente te alegrará recibir este correo", destacó Angelina Jolie. Brad Pitt tenía negocios y objetivos muy diferentes a los de Angelina Jolie para los viñedos.

"Me han dolido las decisiones que se han tomado y que no muestran ningún interés en compartir el negocio o cambiarlo fundamentalmente en algo que sería más sano para nuestros hijos", agregó, apuntando contra Brad Pitt.

Tras enmarcar las diferentes visiones ambos sobre la finca, la actriz remarcó: "No creo que pueda involucrarme, ni pública ni privadamente, en un negocio basado en el alcohol, cuando el comportamiento alcohólico dañó tan profundamente a nuestra familia".

Para finalizar, Angelina Jolie sentenció: "Tu sueño para tu relación con el negocio y el alcohol es tuyo y lo has dejado dolorosamente claro. Te deseo todo lo mejor con el negocio y espero sinceramente que los niños piensen de otra manera sobre Miraval cuando sean mayores y te visiten allí. Pero Miraval para mí murió en septiembre de 2016, y todo lo que he visto en los años posteriores lo ha confirmado tristemente".