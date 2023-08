Sin brasier, Alicia Machado presume su figura al natural

Alicia Machado es una de las actrices más reconocidas de la farándula latina. A lo largo de su carrera, la actriz nacida en la ciudad de Maracay, Venezuela, ha sido parte de importantes producciones que la depositaron como una de las intérpretes más importantes de la pantalla chica latina.

Esta fama que posee Alicia Machado, se ve reflejada en las redes sociales, es por eso que cada vez que realiza una publicación en sus cuentas oficiales, sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de corazoncitos y mensajes que hablan de lo bien que luce hoy en día.

Un claro ejemplo de ello, es la publicación que realizó, hace algunas horas, Alicia Machado en su perfil de Instagram. Allí se puede ver a una de las actrices de la telenovela Juego de mentiras lucir un traje de color blanco. Sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores es que debajo del saco no lleva puesto brasier.

El look elegido por la popular actriz venezolana, no solo enalteció su imponente belleza, sino también su escultural figura. Junto a la fotografía, Alicia Machado agregó una extensa descripción, que habla de como se siente actualmente tanto en lo personal como así también en lo laboral.

La imagen que compartió Alicia Machado junto al llamativo mensaje.

El mensaje completo de Alicia Machado dice lo siguiente: "Estoy flotando sobre la desilusión de un amor, pero tan fortalecida para dejarme atrapar por lo que merezco! Sin muchas explicaciones suelto lo que no vibra ni está en sintonía con mis valores como persona y vuelvo a replantearme la oportunidad de volver a enamorarme pero aún más fuerte y con la madures necesaria para seguirme Valorando como mujer y evolucionando! Continuó mi camino libre y mas empoderada que nunca! Mañana será un nuevo día para levantarme amándome y preparándome para lo que esta llegando a mi vida en éxitos y abundancia! El amor de ustedes mis fans que es el más honesto de todos, el de mi familia y amigos es Más que suficiente para continuar adelante y enamorada de la vida! Fin de esta historia así de simple! Hoy terminó la relación sentimental que con mucho amor y confiando a plenitud compartí con ustedes! Hoy más que nunca Me rehuso a Endurecer mi Alma, Hoy me rehuso a dejar de confiar y a amar a plenitud! Mañana será un nuevo día para seguir trabajando en mi mejor versión! Los amo".