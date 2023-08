Yailin “la más viral” muestra cómo es la relación de Tekashi69 con su hija Cattleya

Yailin “la más viral” y el rapero mexicoestadounidense Tekahi69 se han convertido en grandes amigos luego de unas colaboraciones que realizaron para lanzar los exitosos temas “Pa’ ti” y “Shaka Laka”. Si bien se especula que su relación va más allá de lo profesional, ellos aseguran se solamente “colaboradores” aunque ya se han mostrado en varias ocasiones muy acaramelados en sus redes sociales. Ahora, la dominicana, compartió unas imágenes donde se ve al cantante levantando en brazos a su hija Cattleya.

Cabe recordar que Tekashi69 tuvo un fuerte cruce con Anuel AA, ex pareja de Yailin y padre de Cattleya, cuando salió a defender a la cantante quien había acusado al puertorriqueño de ser un papá ausente y de haberla golpeado cuando estaba embarazada.

Yailin "la más viral" compartió un video donde aparece su hija Cattleya en brazos de Tekashi69.

"Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses. Pampers, renta para la casa, leche, ropa. Para el mundo puedes vender el sueño de ser Real, pero yo te conozco. Eres una rata, la definición", escribió Takashi69 en sus redes en defensa de Yailin.

Yailin "la más viral" asegura que con Tekashi69 son solo amigos.

A esto, Anuel AA respondió de inmediato lo que provocó un fuerte cruce con el rapero. Lo cierto es que Tekashi69 y Yailin se ha convertidos en inseparables y al parecer dieron un paso más en la relación ya que la cantante compartió en sus historias de Instagram un video donde mostró la buena relación que tiene su amigo con su pequeña hija Cattleya.

En el material se puede observar que el artista tiene cargada en sus brazos a la niña en lo que parecía ser el interior de un automóvil. Luego de toda la polémica desatada entre Takashi69, ella y Anuel AA, la cantante mencionó hace unos días que en lo único que está enfocada es en trabajar duro para sacar adelante a su hija, y que su no está involucrada en ninguna relación sentimental.