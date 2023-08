Siéntate bien antes de ver a Karol G luciendo su escultural silueta en microbikini

Karol G es tendencia en el mundo virtual y en tapa de los principales portales de noticias del espectáculo al realizar una nueva publicación en sus cuentas oficiales. Además de tener una brillante voz, la cantante de pelos rosados demostró, una vez más, que posee una impactante belleza.

En su cuenta oficial de Instagram, Karol G compartió un carrusel de fotos, que está compuesto por una serie de momentos que pertenecen una colaboración que realizó junto a Maluma y Kevin o chris. En las imágenes podemos ver a la bella artista nacida en Medellín lucir un microbikini de color verde.

Karol G es dueña de una impactante figura.

Este outfit que lució Karol G, no solo enalteció su impactante belleza, sino también su escultural figura. Con 32 años la bella colombiana demostró que el paso de los años le sienta de maravillas. A este gran momento personal se le suma el impresionante éxito que está teniendo en su carrera musical.

Junto a las fotografías, Karol G agregó un anuncio que dice lo siguiente: "Puedo decir que éste probablemente es uno de los proyectos de este año que más me emociona. Amé esta canción desde el primer momento que la escuche y no me aguanté pedir participar en el Remix. Ansiosa de cantarla y bailarla con toda mi familia de Brasil !!!! @dennisdj @kevinochris @maluma TA ÓK REMIX MAÑANA 8PM EST".

Karol G comienza hoy su gira Mañana será bonito Tour.

En cuanto a su carrera musical, Karol G comienza hoy la gira llamada "Mañana será bonito tour", la misma tiene como fecha de partida su participación en el popular evento musical Lollapalooza 2023. Hoy la cantante colombiana será la encargada de cerrar la primera noche junto a la talentosa Billie Eilish.