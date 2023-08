La muerte de la actriz que fue parte del elenco de La Niñera

Nancy Frangione, conocida actriz que participó de varias ficciones estadounidenses como la exitosa serie La Niñera, protagonizada por Fran Drescher, falleció el pasado 18 de agosto. En la ficción tuvo una participación especial, apareciendo en algunos capítulos aunque sin ser personaje principal.

Si bien tuvo un breve paso por La Niñera, Nancy Frangione en realidad se hizo conocida por haber interpretado a Cecile en la telenovela de NBC, Another World. Además, su apellido aparece en los créditos de All My Children y One Life to Live.

Nancy Frangione participó de unos capítulos de La Niñera.

La actriz tenía 70 años y falleció en su ciudad natal, Barnstable, en Massachusetts. Sin embargo, más allá de que pasaron más de diez días de su muerte, hasta el momento se desconocen los motivos de su deceso.

Nancy Frangione nació el 10 de julio de 1953. Se graduó en Barnstable High School, ubicada en la ciudad de toda su vida, y estuvo casada con el también protagonista de Another World, Christopher Rich, con quien tuvo una hija, Mariel.

En La Niñera, la participación de la actriz fue de tan solo unos minutos, interpretando a Marsha Fine, la prima de la protagonista Fran Fine. Su aparición se dio en el sexto episodio de la primera temporada, titulado "El mayordomo, el marido, la esposa y su madre".

El argumento de dicho capítulo gira en torno una Asociación de Mayordomos que desea evaluar a Niles en su casa. Los familiares de Fran -entre ellos Marsha- llegan a su hogar para conocer su supuesta mansión y a su esposo. Pero la relación entre ambas no era la mejor, ya que la prima de Fran presumía su status económico y matrimonio ante la protagonista.

Nancy Frangione participó de unos capítulos de La Niñera.

De 1980 a 1986 dio vida a Cecile de Poulignac en la telenovela Another World, en la que interpretaba a una villana en un triángulo amoroso con los personajes Blaine (Laura Malone) y Sandy (Christopher Rich). En 1995 repitió el personaje en varios episodios y ganó el premio a Mejor villana de los premios Soap Opera Digest.

“No la conocí personalmente, pero era fan de 'Another World', donde ella interpretó a un personaje maravilloso durante muchos años, Cecile de Poulignac, la joven y bella reina de la isla de Tanquir. Que la luz perpetua brille para ella”, escribió una fanática; mientras que un amigo comentó anécdotas de la secundaria.