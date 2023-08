El polémico día que Freddie Mercury y Michael Jackson quedaron enemistados

A principios de los años 80, las figuras de Michael Jackson y Freddie Mercury ya se habían consagrado como estrellas. Si bie no tenían el mismo estilo de música y también mostraban públicos diferentes, lo cierto es que tenían una relación de admiración y respeto. Sin embargo, hubo un momento en el que todo terminó mal.

Había muy buenas devoluciones del uno hacia el otro. Y es que, quiérase o no, estábamos ante dos grandes leyendas de la historia de la música. Y surgió la pregunta: ¿Podrían llegar Freddie Mercury y Michael Jackson a trabajar juntos?

Freddie Mercury y Michael Jackson estuvieron cerca de grabar juntos.

Como poder podían, eso estaba claro. Por eso la reunión entre ambas figuras quedó programa, sabiendo que incluso desde antes de eso ya había una buena relación. Pero algo pasó en el medio.

En 1983, Freddie Mercury visitó la mansión de Michael Jackson para grabar tres canciones: There Must Be More to Life Than This, State of Shock y Victory. Esa convivencia que tuvieron durante días marcó la primera y última vez de ambos dentro de un estudio de grabación.

Hay varias versiones al respecto. En primer lugar dicen que el líder de Queen no se sintió cómodo con algunas situaciones vistas en la propiedad, por un lado la falta de una cama en su habitación y por otro lado tampoco había ceniceros.

¿Fue causante de algo? A priori no, porque dicen que cuando ensayaron y grabaron la química fue innegable. Sin embargo, el británico volvió a Londres a los pocos días y las canciones (en las respectivas versiones que hicieron) no salieron a la luz. ¿Qué pasó?

Michael Jackson junto a sus mascotas: el chimpancé Bubbles y la llama Louie.

Durante una entrevista, Freddie Mercury argumentó que estas piezas no se habían terminado por falta de tiempo, pero hay versiones que desmienten esto.

Una de ellas dice que el vocalista de Queen estaba sumamente incómodo con las particulares mascotas que tenía Michael Jackson en su residencia. Esto recordando que el intérprete estadounidense tenía una llama y su recordado chimpancé -Louie y Bubbles respectivamente-. El británico habría llamado urgente a su representante para que lo saque de allí. La colaboración entre Freddie Mercury y Michael Jackson nunca vio la luz.

En contraste, otras fuentes indican que “la víctima” de esta reunión fue Michael Jackson, quien encontró a Freddie Mercury inhalando cocaína en su baño, razón por la que en ese mismo momento habría obligado a Mercury a retirarse de su casa.

Lo cierto es que ambos artistas no volvieron a juntarse, y extrañamente el proyecto de grabar juntos intentó impulsarse pero algo pasó entre ambos para que no termine sucediendo. Un enigma que los distanció.