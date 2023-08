Siéntate bien antes de ver a África Zavala en microbikini

África Zavala es una de la actrices más populares de la pantalla chica. A comienzos de este año, la talentosa mexicana, fue una de las protagonistas de la octava temporada de El señor de los cielos. Su participación fue tan importante que rápidamente se metió en el corazón de los fans de la popular tira televisiva.

Esta fama que posee África Zavala en su carrera actoral, se ve reflejada en la redes sociales. Es por eso, que cada vez que la actriz realiza una publicación, sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y mensajes que hablan de lo hermosa que luce hoy en día a sus 38 años.

África Zavala disfrutando de unos días de vacaciones junto a su familia.

Un claro ejemplo de ello, es la publicación que realizó África Zavala en su perfil de su cuenta oficial de Instagram. Allí se puede ver a la actriz nacida en Ciudad de México lucir un microbikini de color negro. Este look de verano, no solo enalteció su belleza, sino también su escultural figura.

Junto a las fotografías, África Zavala agregó una descripción que dice: "Mira el Sol , Mira las nubes , Mira la luna , Mira las estrellas ¿te has fijado que siempre están ahí hermosas pase lo que pase ? Así es la vida, mírala, disfrútala, vive en libertad disfrutando cada momento. Porque todo pasa quieras o no , así que ríe y sueña todos y cada uno de los momentos de tu vida , porque una vez que han pasado ya no los volverás a recuperar".

África Zavala posee una gran popularidad en la red.

