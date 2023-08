La novia de Matthew McConaughey contó cómo la madre del actor le hizo la vida imposible

Cuando dos personas unen sus vidas, las de sus familias entran en el combo y pueden producir algunas complicaciones. Alguien que puede dar fe de ello es la novia de Matthew McConaughey, que contó cómo la madre del actor le hizo la vida imposible al comienzo de su relación.

Camila Alves es una diseñadora, emprendedora y filántropa de 41 años. Nació en Itambacuri, estado de Minas Gerais, Brasil, y era una modelo cuando empezó a salir con el galán de Hollywood, allá por 2006. La pareja contrajo matrimonio seis años después, pero hubo alguien que se las hizo bastante difícil.

Aprovechando su podcast llamado Southern Living’s Biscuits & Jam, en el último episodio aprovechó para hacer un descargo sobre cómo fue su relación inicial con su suegra, Mary McCabe.







“Hizo muchas cosas cuando entré en escena por primera vez, me estaba poniendo a prueba. Cuando digo ponerme a prueba, lo digo de verdad”, recordó Camila, dando inicio al tópico y a enumerar los momentos incómodos que le hizo pasar.

“Me llamaba por los nombres de todas las exnovias de Matthew, empezaba a hablar español conmigo de una forma muy entrecortada, como menospreciándome un poco. Hacía todo tipo de cosas”, agregó Alves, pero hubo un momento en el que pudo dar vuelta la situación, tomando ella la sartén por el mango.

Fue durante un viaje de trabajo a Turquía que Camila aprovechó para invitar a Mary. “Durante todo el trayecto hasta Estambul, me estuvo contando historias y me metió cosas malas en la cabeza”, narró, figurándose en los días siguientes lo “llena de bosta” que estaba su suegra, así que decidió tomar cartas en el asunto.



“Entonces, me di vuelta y saqué mi lado brasileño, latino y picante, y le di duro yo a ella. Volví a ella de esa manera una y otra vez hasta que al final me miró y me dijo: ‘Ok, ya estás adentro’. Ella quería que contraatacara”, recordó la empresaria mineira.

“Y desde ese día, desde esa noche, tenemos una relación increíble, y la respeto mucho. Ella también me respeta mucho a mí”, rememoró Camila Alves, que ahora tiene bien claro que “con una buena carcajada y una broma” puede solucionar cualquier complicación con la madre de su esposo Matthew McConaughey.