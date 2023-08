El sorprendente episodio final de And just like that

El pasado jueves se estrenó el episodio final de And just like that y tuvo un detalle sorprendente que aquellos fanáticos y observadores pudieron notar de uno de los personajes principales de la historia, cambiando una postura que una de sus actrices top había tenido tiempo atrás.

La secuela que HBO hizo de la aclamada tira Sex and the City llegó a su capítulo cúlmine, la nueva historia que traería a la década del 2020 a las entrañables Carrie, Miranda y Charlotte, así como también pudo incorporar a Samantha cuando parecía imposible, ha tenido su cierre en la emisión número 11.

Y es en esta oportunidad que su productora y protagonista, Sarah Jessica Parker le agregó a su personaje algo que no había sucedido en todo lo anterior visto en la franquicia. De hecho, se trató de algo que se le fue consultado y que obtuvo una respuesta bastante categórica.

La intérprete siempre lució sus manos al natural en todos y cada uno de los capítulos de Sex and the City, y también mantuvo esa costumbre en And just like that, llamando la atención de fans y especialistas ya que se trata de una tira de moda y belleza. “Uso mucho las manos, cocino, limpio, lavo la ropa, el esmalte de uñas no es práctico en mi vida”, había contestado en su momento.

Y dio aún más detalles de sus motivos al decir que “llevar las uñas pintadas sería una pérdida de tiempo porque se estropearían a cada rato”. Y agregó: “Tampoco rodamos en orden, pasamos de una escena a otra, así que, en la práctica, es problemático tener un color de uñas que tenga que coincidir con cada escena”.

Sin embargo, para este capítulo final, Sarah decidió romper con eso y hacerse un trabajo de manicura por primera vez, luciendo un color gris topo muy oscuro -casi negro- metalizado, una buena combinación para añadir a sus uñas cortas. Hay que recordar que la profesión de Carrie es la de periodista, así que uñas postizas largas hubieran sido una gran molestia.

El tono elegido por Parker es uno atemporal que puede combinarse con cualquier prenda o accesorio, así como se ve en el capítulo, donde viste un traje de color azul en una escena y un vestido con transparencias y brillantes formando un entramado “ajedrezado”.

También es de los candidatos a ser tendencia para la temporada otoño-invierno del año que viene, haciendo nuevamente a la franquicia de Sex and the City el lugar de vanguardia para la moda, incluso para la de las uñas.