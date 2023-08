Cazzu y Christian Nodal suben la temperatura en Instagram con una foto íntima

Hace algunos meses, Cazzu sorprendió a cientos de miles de personas durante uno de sus conciertos al anunciar que estaba esperando un hijo de Christian Nodal. En ese emotivo momento, la artista argentina mostró su vientre y desató la euforia y alegría entre quienes la observaban emocionados.

Aunque aún no se conoce una fecha exacta para el nacimiento de su hijo, Christian Nodal y Cazzu tenían prevista la fecha para agosto o septiembre, por lo que este hermoso bebe podría llegar al mundo en cualquier momento.

La hermosa e íntima foto de Christian Nodal y Cazzu a días de recibir a su bebé.

Mientras tanto, la pareja disfruta de la dulce espera mientras se toma fotos en distintas poses y la flamante mamá muestra imágenes de su linda panza.

Una de las imágenes más impactantes ha sido, sin duda, la que compartió Cazzu en su perfil de Instagram, en la que se la ve en un momento muy íntimo con su pareja, Chstian Nodal.

Los seguidores de ambos han reaccionado de manera muy positiva ante esta hermosa foto, demostrando su apoyo incondicional a sus ídolos y compartiendo su emoción por la llegada del bebé.

¿Cuál es el sexo del bebe de Cazzu y Christian Nodal?

En una entrevista concedida al programa de televisión Lo sé todo en Colombia, Christian Nodal reveló por error el sexo del bebé que espera junto a Cazzu. Durante la conversación, el artista compartió la razón detrás de su decisión de quitarse los tatuajes de su rostro, lo cual terminó desvelando esta información.

Cazzu se muestra orgullosa con su panza.

Cuando fue interrogado sobre si sería padre de una niña, Nodal respondió: "No, no lo sabemos, pero estoy haciendo fuercita, siempre he querido una niña, pero si es niño no pasa nada".

Desde el anuncio de su embarazo, la pareja ha compartido fotos familiares en redes sociales, mostrando la pancita de Cazzu. Ahora sabemos que están esperando una niña, y su llegada está prevista para cualquier momento.