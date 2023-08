Así luce hoy la niña de Elif, la recordada novela turca, a diez años de la ficción

En la actualidad, las novelas turcas son un verdadero furor en todo el mundo y recorren el planeta con marcado éxito. Son varias las ficciones que se han hecho conocida a lo largo de los años, pero si hay una tira que le abrió las puertas a sus producciones sucesoras de Turquía fue Elif, la cual se emitió hace casi una década.

La trama cuenta la historia de una madre, Melek, y su pequeña hija, Elif, quienes se enfrentan a difíciles situaciones de la vida, como parte de una vida en la conviven con un padre abusivo y bajo la envidia y odio de una familia adinerada.

Así luce hoy Isabella Damla Güvenilir, la niña que protagonizó la novela turca Elif.

La telenovela contó con un total de cinco temporadas. Contó con un total de 940 capítulos, habiendo comenzado en septiembre de 2014 y teniendo su último y gran episodio en junio de 2019.

La novela fue un verdadero éxito en los diferentes países que se emitió. Y mucho fue gracias a la protagonista Isabella Damla Güvenilir, quien personificó a la pequeña Elif en los casi mil episodios. También fue clave el rol de quien hizo de su madre Melek, haciendo referencia a Selin Sezgin, pero la niña se llevó todos los laureles por la ternura que causó.

Isabella Damla Güvenilir tenía apenas 5 años cuando se puso en la piel de la protagonista, en 2014. La fama la golpeó de lleno cuando participó de la ficción, logrando un reconocimiento que fue más allá de Turquía, haciéndose también un nombre en Estados Unidos, Latinoamérica e Indonesia.

En realidad, cabe destacar que la actriz nació en Nueva York el 15 de enero del 2009. Sus padres son turcos pero en aquel entonces vivían en Estados Unidos, aunque luego decidieron regresar a Turquía, y al cabo de un par de años la pequeña comenzó a trabajar en algunas publicidades, comenzando a destacarse en un par de spots locales.

Si bien logró hacerse famosa a partir de Elif, la intérprete tuvo otros trabajos luego de la aclamada ficción y participó de proyectos turcos como Bahari Beklerken (2019) y recientemente en Kader Oyunlari (2023).