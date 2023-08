Esto dijo Geraldine Bazán sobre el problema de salud de su ex Gabriel Soto

Hace unos días, el mexicano Gabriel Soto sorprendió a todos al anunciar que se retiraba temporalmente de la actuación debido a que padece de unas hernias en los discos. Así fue que el actor se sinceró diciendo que para evitar una operación, prefiere tomarse un descanso y recuperarse adecuadamente. Geraldine Bazán, con quien el galán estuvo casado y tienen dos hijas en común, Elisa Marie y Alex Miranda, fue cuestionada sobre el problema de salud de su ex.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto estuvieron casados y tuvieron dos hijas en común,

En un encuentro con la prensa, la actriz se refirió al padecimiento del protagonista de la telenovela “Mi camino es amarte”, quien fue su pareja durante 10 años. "La verdad es que esos temas se tratan en privado. En este caso ya saben que no hablo para nada de esos temas y no me gusta entrar en detalles y que se hagan notas donde no las hay. Pero nada, todo saldrá muy bien", dijo Geraldine Bazán.

Geraldine Bazán le deseó buena suerte a su ex Gabriel Soto.

Si bien en algún momento tuvieron algunos conflictos luego de separarse, la relación de los actores en la actualidad es cordial por el bien de sus dos hijas. Sin embargo, Bazán aclaró en varias ocasiones que no quiere hablar de ninguna cuestión relacionada con el padre de sus nenas, pero igualmente le mandó un mensaje de apoyo a Gabriel Soto. "Por supuesto le deseo buena suerte. Va a estar muy bien, es un hombre muy sano", finalizó la protagonista de la telenovela “Corona de lágrimas”.

Hasta ahora, Gabriel Soto solo dio a conocer que se tomará la pausa en su carrera, aunque no aclaró cuánto tiempo durará este alejamiento temporal de su profesión. Mientras tanto sigue cumpliendo con sus compromisos laborales de manera a no dejar pendientes en el momento que decida descansar.