¡Irreconocible! Así se la vio a Britney Spears por primera vez luego de su separación

Britney Spears se muestra en público luego de anunciar su divorcio y su imagen no es de la mejor. A continuación, analizamos qué le está sucediendo a la exitosa artista pop.

La cantante Britney Spears fue captada por un paparazzi en Orange, California, después de romper su silencio sobre su divorcio con Sam Asghari. Vistiendo una blusa rosada de crochet sin sostén, la intérprete de "Baby One More Time" y "I'm Slave For U" parecía cansada al salir del famoso restaurante de pollo frito, Dave's Hot Chicken.

Britney Spears fue vista con un aspecto muy demacrado y desalineado luego de anunciar su divorcio con Sam Asghari.

Completando su atuendo, la estrella de música llevaba shorts negros desgarrados, el cabello suelto y unas sandalias de playa. Muchos de sus fanáticos han expresado preocupación por su aspecto demacrado en las diversas redes sociales.

No es ningún secreto que la ex de Sam Asghari estuvo lidiando con problemas de salud mental después de estar bajo una tutela opresiva dirigida por su padre y otros familiares.

La separación de Britney Spears y Sam Asghari es una experiencia dolorosa, como ella misma explicó en su cuenta de Instagram. Sin embargo, fuentes cercanas han confirmado que está concentrada en el próximo lanzamiento de su libro The Woman In Me. También se rumorea que está preparando un nuevo álbum, lo que podría marcar su regreso a la música.

Estas fotografías fueron tomadas poco antes de que Britney Spears compartiera una imagen en Instagram en la que aparece semidesnuda en una cama, aunque no se ha confirmado si es su hogar.

Posteriormente, compartió otra fotografía con un vestido verde de partes traslúcidas, en la que se ve a un hombre lamiéndole la pierna. Más adelante, aparece rodeada de hombres que ella llamó los "Fav Boys", aunque el propósito de esta publicación no está claro.

La separación de Britney Spears y Sam Asghari

En un principio, una fuente cercana a Sam Asghari informó a TMZ que él decidió dejar a Britney Spears debido a su comportamiento errático y episodios de violencia que venían ocurriendo durante varios meses. Britney y Sam se separaron luego de seis años de matrimonio.

Sam se pronunció en Instagram, pidiendo a la prensa que fuera compasiva en sus comentarios. Sin embargo, muchas personas sostienen que él filtró información sobre la supuesta separación debido a una presunta infidelidad con un empleado de la casa.

Una mujer llamada Ashley Franke hizo revelaciones desde su cuenta de Instagram, afirmando que Sam Asghari la acosó sexualmente al enviarle fotos íntimas no solicitadas. Alega que se conocieron en un gimnasio hace tiempo, donde él era su entrenador, y que él y sus amigos entrenadores hacían comentarios sobre su relación con Britney Spears.

Lo cierto es que, independientemente de los detalles y las acusaciones, el proceso de divorcio probablemente se resolverá mediante una negociación privada. En este tipo de casos en Hollywood, se espera que exista un acuerdo de confidencialidad e incluso uno financiero para Sam Asghari, aunque no se ha confirmado oficialmente. Habrá que esperar para ver si alguna de las partes involucradas o sus representantes legales emiten algún comentario al respecto.