Colate volvió a arremeter contra Paulina Rubio, tras 10 años separados

En 2005, Paulina Rubio y Colate Vallejo Nájera iniciaron una relación. Nadie podía creerlo y en 2007 confirmaron su historia de amor al darse el “sí, quiero” en Cancún, frente a más de 200 invitados. La cantante, en ese entonces, señaló que estaba muy contenta y emocionada, porque estaba al lado de un hombre que “la amaba, la quería y la respetaba”.

Los problemas empezaron en 2009 y al año siguiente nació su hijo Andrea Nicolás. Pero luego de 7 años, 5 de matrimonio y un hijo en común, la pareja anunció el final. Su separación fue una pesadilla para ambos, pues querían la custodia del pequeño, hasta que firmaron el divorcio en 2014 en aparente paz.

Paulina Rubio y Colate, el día de su boda.

Lo cierto es que los conflictos no terminaron, porque hubo nuevas demandas de parte y parte hasta el sol de hoy. Ahora Colate a su paso por el reality hotel VIP señaló que la pugna y los desacuerdos con Paulina Rubio siguen vigentes. El español confesó que la chica dorada lo demandó por secuestrar a su hijo en una entrevista con Burro Van Rankin.

Paulina Rubio y Colate siguen enfrentados.

“La madre de mi hijo se había ido a hacer un programa a España. Había estado cuatro meses desaparecida, entonces iba a volver y se iba a quedar con el niño mucho tiempo”, dijo. Él supuestamente iría al encuentro con Paulina Rubio y ella ejerció medidas legales. “Me fui a España con el niño. Se lo iba a entregar a ella en España y dos días antes me puso una demanda por secuestro”, dijo. Según Colate, nunca tuvo intenciones de agredir a Paulina Rubio y la cosa no trascendió, pues ella y su abogado sabían dónde estaba el niño.

Colate también recordó que lleva 10 años separados de Paulina Rubio y señaló que su hijo quería irse a vivir con él y ella en vez de hablar le interpuso una demanda. “No tiene la capacidad de comunicarse si no es a través de alguien a quien le paga para que le dé la razón, no solo me ha hecho gastar dinero”.