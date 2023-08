Yailin "la más viral" y Tekashi69 mostraron su amor en Cuba

Luego de varios meses de especulaciones y misterios, hace unos días Yailin “la más viral” confirmó su romance con Tekashi69 a través de sus redes sociales, donde publicó una foto donde el rapero le estaba dando un beso en la mejilla. “Colaboradores de la vida”, había escrito la dominicana para acompañar la imagen en su cuenta de Instagram. Ahora, los artistas mostraron su amor en Cuba, país donde fueron a pasar unos días de relajo.

Yailin y Tekashi69 rumbo a Cuba en un avión privado.

Asimismo, la mamá de Cattleya compartió en la red social de la camarita una serie de fotografías y videos donde se la puede ver junto a su actual pareja derrochando amor públicamente. Algunas imágenes publicadas por Yailin aparecen ambos en un avión privado posando de manera sensual y tomando algunos tragos mientras viajaban rumbo a Cuba, donde también se dejaron ver bailando al ritmo de la música tradicional de la isla, mientras que la dominicana le da un cariñoso beso al rapero.

Yailin "la más viral" y Tekashi69 se pegaron una escapada a Cuba.

"Ser feliz es lo mejor del mundo. Cuba", escribió Yailin en su posteo en Instagram mostrando las imágenes de su romántica escapada a la isla.

Mira el video

Como era de esperarse, la publicación de la ex de Anuel AA generó numerosas reacciones entre sus fanáticos. "Digan lo que digan, ella no era tan feliz con Anuel como ¡se ve ahora!", "ellos se encontraron el uno al otro y eso es hermoso", "se ve más feliz con 69 que con el otro mugre", "ser feliz después de sufrir es lo mejor que existe", "no me agrada su transformación. Era más hermosa antes por lo menos la de su rostro. Y el colaborador es inestable pero la veo más feliz aunque sea efímero y de maldad", "no soy fan de ellos pero se ven bien juntos y por lo menos la felicidad esta vez sí parece sincera" y "quedó demostrado que Yailin no le guarda luto a nadie, vivo ejemplo, Dj Sammy. En su momento", fueron algunos comentarios que recibió la cantante de parte de sus seguidores.

Sin lugar a dudas, Yailin y Tekashi69 están atravesando por un gran momento profesional y personal, y sin importar lo que digan los demás presumen de su romance y gritan su amor a los cuatro vientos.