Miguel Bosé y Nacho Palau juntos de viaje ¿Se reconciliaron?

Miguel Bosé y Nacho Palau fueron noticia en distintos medios de comunicación que dieron a conocer que el cantante y el escultor viajaron juntos para tomarse unos días de vacaciones, lo que generó especulaciones sobre una posible reconciliación luego de haberse separado hace casi cinco años.

Cabe recordar que los artistas pusieron fin a su relación amorosa en 2018, tras haber estado juntos durante 26 años. Palau había revelado que por distintas infidelidades de ambos su convivencia se había fracturado, y hasta hace unos meses había un ambiente de tensión entre ellos por las disputas legales sobre la paternidad de sus cuatro hijos que nacieron por maternidad subrogada.

Miguel Bosé y Nacho Palau se separaron en 2018 luego de 26 años de relación amorosa.

¿Miguel Bosé y Nacho Palau se reconciliaron?

Medios especializados habían dado a conocer que Miguel Bosé y Nacho Palau estaban disfrutando de unas vacaciones en Mallorca, España, acompañados de sus cuatro hijos. Esto derivó a una serie de especulaciones sobre una posible reconciliación entre el cantante y el escultor, quien estuvo de invitado en el programa español “La última noche” donde afirmó que realizaron el viaje, aunque no aclaró si la pareja se estaría dando una nueva oportunidad para el amor.

Miguel Bosé y Nacho Palau tuvieron cuatro hijos por maternidad subrogada.

Palau aseguró que disfrutaron del viaje familiar. “El reencuentro ha sido fenomenal, juntar a la familia siempre es bueno, para los niños vernos juntos ha sido maravilloso, otra cosa es cómo se mantenga luego, pero sí, fue algo muy bonito”, señaló el escultor.

A pesar de haber reconocido que Miguel Bosé “siempre será el hombre de su vida”, Nacho no aseguró que esto signifique una reconciliación dejando la puerta abierta para lo que pueda ocurrir más adelante. “Nunca se puede decir ‘de esta agua no beberé’, con el tema de la enfermedad hubo un acercamiento, cuando ves que te puedes ir al otro barrio la forma de pensar cambia, la separación fue demasiado dura, por mucho que el reencuentro que los niños haya sido estupendo, ahí pasaron cosas muy gordas, no me veo todavía en el punto de tener una relación estrecha con él. Los niños me preguntaron si íbamos a volver a estar juntos y les respondí que, de momento, la cosa va tranquila”, concluyó Nacho Palau.