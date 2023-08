Manuel Mijares habla por primera vez sobre la posibilidad de reconciliarse con Lucero

Luego de que Lucero haya anunciado su ruptura con el empresario Michel Kuri, se desataron una serie de especulaciones sobre la posibilidad de que ella y su exesposo Manuel Mijares puedan regresar como pareja. Luego de que, tanto “La Novia de América” como su hija Lucerito se hayan pronunciado sobre este tema, ahora es “el soldador del amor” quien habla por primera vez sobre una eventual reconciliación con la madre de sus hijos.

Manuel Mijares reveló que no habló con Lucero de su separación con el empresario Michel Kuri.

Manuel Mijares y la posible reconciliación con Lucero

Manuel Mijares estuvo presente en la obra de teatro “Mamma Mia!”, donde ofició de padrino por las 100 presentaciones de la producción. Fue ahí donde la prensa aprovechó para cuestionarle al cantante sobre la posibilidad de reconciliarse con Lucero, ahora que ella está soltera.

El padre de Lucerito aseguró que no hay posibilidad de una reconciliación con Lucero, ya que desde que se separaron hace más de 10 años, mantienen una excelente relación de amistad. Aclarando que la quiere mucho, el intérprete reveló también que no ha hablado con la actriz sobre su separación con el empresario, aunque la ve bien y animada durante los shows que realizan en su gira “Hasta que se nos hizo”.

Manuel Mijares y Lucero mantienen una excelente relación profesional y personal.

"No. Nos queremos mucho, pero yo creo que así estamos bien. Porque luego empiezan en las relaciones los regaños y esas cosas", expresó Mijares. Asimismo, sobre la ruptura de Lucero con Michel Kuri, Manuel prefirió ni meterse en el tema. "Yo ni me he atrevido a preguntarle. Es su tema, ahora sí que es cosa de ella. Cuando nos vemos para cantar en la gira en Sudamérica y parte de la República, no ha surgido el tema", explicó el cantante.

Por otra parte, le preguntaron a Manuel Mijares cómo tomarían sus hijos Lucerito y José Manuel si es que Lucero y él decidieran volver a ser pareja. "Estamos muy tranquilos así y nos queremos mucho, entonces ni pa' qué moverle. No, ¿pero por qué?, así estamos bien", contestó de manera tajante.

Cabe recordar que hace unos días Lucerito Mijares habló sobre cómo se sentiría si sus padres se reconciliaran. "Estaría medio raro, porque se separaron ya hace 10 años por ahí, yo era bien chiquita, entonces como que no me acuerdo mucho de verlos juntos, entonces la verdad sería bastante raro para mí, pero ahora sí que su decisión”, expresó la joven cantante en ese momento.