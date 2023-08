Carlos Calderón volvió a la televisión después de su polémica

Parece ayer cuando Carlos Calderón dejaba Despierta América en Univisión, escribiendo un mensaje emotivo en sus redes sociales. Sin embargo, pasaron siete meses y el conductor de 48 años regresó a la pantalla chica pero en este caso con Hoy Día a través de Telemundo.

"Gracias por haberme dejado despertar a América por tantos años. Extrañaré mucho cantar por las mañanas nuestro himno 'Con Despierta América se despierta bueno señores…'. Ha sido un honor y un privilegio hacerlo en una empresa que considero mi segundo hogar y de la mano de un equipo al cual extrañaré como se extraña a los buenos amigos y ustedes que son mi segunda familia", había sido su mensaje hace algunos meses.

Carlos Calderón volvió a la televisión después de varios meses de ausencia.

Además, luego había agregado, casi como un adelanto: "Hasta que la vida me vuelva a dar una nueva oportunidad de decirles: 'Nos vemos en la tele!'".

"'Hoy Día' empecé algo nuevo. Gracias a todos por las porras", escribió el presentador en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram suele publicar imágenes de sus proyectos laborales y de su día a día, y es donde recibe mucho cariño por parte de su comunidad. Estos fueron algunos de los halagos que recibió de su fans:

"ERES EL MEJOOOOOOOR!!!! No te imaginas la alegría que me da de verte de nuevo en TV, el talento y carisma que tú tienes, no lo tiene nadie en la tv de habla hispana en Estados Unidos" y "Felicidades, Carlos Calderón. ¡Qué gusto que regreses a la tv! Como me hubiera gustado que regresaras a Univisión pero ahora me toca cambiar a Telemundo porque me gusta como conduces, felicidades".

Carlos Calderón volvió a la televisión de la mano de Telemundo.

La cuenta oficial de Instagram del programa había anunciado el día previo su regreso: "Mañana lunes 14 de agosto en Hoy Día tenemos el gusto de tener a Carlos Calderón como presentador. Te esperamos a las 7AM/6C por Telemundo".

En su primer día en Hoy día, Carlos Calderón estuvo junto a Daniel Arenas, Penélope Menchaca y Andrea Meza, en lo que parece que será un ciclo que retornará a los buenos números de rating que tenía cuando era conducido por Adamari López.