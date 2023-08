Sin lugar a dudas, la carismática conductora Adamari López es una de las personalidades del mundo del espectáculo más activas en redes sociales, donde constantemente se encuentra en contacto e interactuando con los millones de seguidores que tiene en las distintas plataformas digitales en las que tiene presencia.

Así fue que el pasado jueves, la puertorriqueña realizó una transmisión en vivo a través de su página de Facebook donde reveló 10 curiosidades sobre ella. "Creo que ya ustedes saben muchas cosas de mí, pero estoy segura que esto que les voy a contar no lo sabían", aseguró la mamá de Alaïa.

Adamari López contó 10 cosas que no le gustan hacer.

Adamari, se sinceró y contó que no le gusta ir la peluquería. "Voy porque estoy obligada, porque, bueno, ustedes saben que ya la edad me saca los destellos de luz, pero yo no soy fanática de estar todos los días en la peluquería y de pintarme el pelo. Por mí yo andaría con un moño y soy la más feliz del mundo. Y obviamente sin maquillaje. Me maquillo porque tengo trabajo y trato de verme bien y presentable para cada uno de ustedes, pero si yo estoy en mis días libres y voy a tratar de grabar cosas, lo que pueda hacer con la cara lavada para mí es espectacular", expresó la presentadora.

Carlitos Pérez-Ruiz sumó una larga listas de cosas que a Adamari no le gustan hacer.

Carlitos Pérez-Ruiz delata a Adamari López

Mientras que Adamari López estaba grabando el video desde su hogar, pareció su mánager y amigo Carlitos Pérez-Ruiz, por lo que la puertorriqueña le pidió que la ayudara con las 10 cosas que no le gustan tanto hacer.

Si bien solo faltaban dos cosas, Carlitos comenzó a enumerar varias otras más, delatando a su querida amiga Adamari López. "Ya les dijiste que no te gusta probar cosas nuevas, ya les dijiste que no te gusta estar puntual… Ya les dijiste que no te gusta ir a tiempo a pintarte las canas, ya les dijiste que no te gusta dormir con Ava… No te gusta seguir las recomendaciones médicas, si un doctor le dice 'Ada tienes que usar espejuelos'… No les has dicho, ¿verdad?", señaló el agente convirtiendo ese momento en uno de los más simpáticos protagonizados por ambos. "No es tan exagerado como él dice", concluyó la querida conductora.