William Levy comunica la peor noticia en sus redes sociales

Este es un momento muy doloroso para William Levy. Una de las personas más importantes de su vida falleció hace unas horas y el actor se pronunció en sus redes sociales con un emotivo mensaje. Su abuela “Mima” era su principal apoyo y pilar fundamental, además una de sus personas favoritas.

En su cuenta de Instagram, William Levy escribió con profundo dolor: “Te amo Mima. Te voy a extrañar mucho. Siempre te tendré presente”. El actor busca un poco de serenidad y recibe el tierno abrazo de sus amigos y seguidores. Su ex mujer y madre de sus hijos comentó la publicación y también Samadhi Zendejas reaccionó y le brindó su apoyo: “Te mandamos un abrazo lleno de amor desde el set, te queremos mucho”.

William Levy compartió su dolor.

Hace un año, William Levy le dedicó unas palabras a su abuela y le daba las gracias porque todo su ser se lo debía a ella. Para el actor era común compartir mimos y palabras dulces con su nona y ahora la despide con una inmensa tristeza rodeado de su hija y familiares.

En todo instante, su abuela fue un ejemplo a seguir y William Levy gritaba, cada vez que podía, este amor incondicional a los cuatro vientos. Ambos se profesaban un cariño puro y genuino por las redes y ella siempre le contestaba que era su nieto favorito, “su niño lindo”.

La hija de William Levy también le hizo una tierna dedicatoria a su bisabuela.

La hija de William Levy, Kailey Levy, de 13 años también le dedicó una hermosa dedicatoria junto a una imagen de ella tomando la mano de su bisabuela. “Te amo muchísimo. Te extraño tanto. i know you're still with us... and I know you will always look over us (sé que sigues con nosotros y que siempre estarás protegiéndonos)”.