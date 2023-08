Tras la muerte de su novio, Sandra Bullock podría perder el Oscar que ganó por la película “Un sueño imposible”

Tras la muerte de su novio Bryan Randall, Sandra Bullock está atravesando por uno de sus peores momentos personales, y ahora se suma el pedido en redes sociales de los usuarios para que la actriz devuelva la estatuilla del Oscar que ganó por la película “Un sueño imposible”, luego de que Michael Oher, en quien está inspirada la historia, haya asegurado que todo fue una mentira de la familia Tuohy.

“Un sueño imposible” muestra la historia de Michael Oher durante su adolescencia, en la cual sufrió por las adicciones de su madre y recibió el apoyo de la familia Tuohy para poder cumplir su sueño de ser jugador de fútbol americano. Ahora, la ex estrella de la NFL asegura que todo lo relatado en el film que se estrenó en 2009 es una mentira, ya que nunca fue adoptado por la familia, que solo habrían utilizado su tutela para enriquecerse con las ganancias de la película.

Esto ha desatado una polémica en torno a Sandra Bullock, quien ganó el Oscar como “Mejor actriz” por su interpretación del personaje de “Leigh Anne Tuohy”. Y es que los fanáticos y usuarios exigen que la artista devuelva la estatuilla. Por su parte, el actor Quinton Aaron, salió a defender a su compañera de elenco diciendo lo siguiente: “Hizo una actuación brillante y eso no se debería empañar por algo que no tuvo nada que ver con ella”.

En redes sociales están pidiendo que Sandra Bullock devuelva la estatuilla del Oscar que ganó en 2009 por la película "Un sueño imposible".

¿Qué dice la denuncia de Michael Oher?

Según el abogado Gerard Stranch IV, representante legal de Michael Oher, el ex jugador de los Ravens de la NFL descubrió que la tutela que supuestamente tenían los Tuohy, no lo hacía parte de la familia, y que lo engañaron para firmar un documento que le daba el poder para hacer tratos en su nombre, por lo que no recibió ni un cheque por las ganancias de la película “Un sueño imposible”.

La familia Tuohy en la vida real.

Por su parte, Sean Tuohy declaró al portal “Daily Memphian” que estaban “devastados” por las acusaciones de Oher en contra de su familia. “Es molesto pensar que ganaríamos dinero con cualquier de nuestros hijos, pero vamos a amar a Michael a los 37 como lo amamos a los 16. No ganamos dinero con la película. Bueno, no ganamos una fortuna, el autor del libro (Michael Lewis) nos dio una parte, pero todos en la familia, incluido Michael, recibimos una parte igual que fueron casi 14 mil dólares cada uno. Estoy molesto de escuchar esto. Es un mundo loco, nunca sabes de dónde te pueden venir los golpes, hay una sensación de ingratitud, pero si quieres que se acabe nuestra tutela, se lo concederemos”, finalizó.