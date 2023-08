La tragedia que embarga a Luis Ángel “El Flaco”, tras la muerte de su hija de 21 años

Los días no son nada fáciles para Luis Ángel “El Flaco", ex de Los Recoditos. El pasado lunes falleció su hija María Fernanda, de tan solo 21 años, ahogada en las playas de Mazatlán, Sinaloa. Al parecer ella estaba acompañada de otras personas que sí lograron salir con vida.

También se maneja otra versión de que las personas que la acompañaban y ella estaban bajo los efectos del alcohol cuando se metieron al mar y poco después su cuerpo apareció en la playa sin vida. Para el cantante significa un dolor muy grande pues él la crió como a su propia hija.

Marifer murió a los 21 años de edad.

“Marifer”, como le decían de cariño a la joven, no llevaba su sangre, pero Luis Ángel “El Flaco" se convirtió en una figura paterna presente, mientras estaba casado con Mari Cruz Robles y después de la separación. El cantante mantuvo la cercanía con los hijos de su ex.

Ahora Luis Ángel “El Flaco" declaró en sus redes sociales y desde "El Gordo y la Flaca" replicaron su mensaje. Agradeció a todas las personas que lo han acompañado en medio de esta tragedia. También hizo un llamado a los jóvenes para que no tomen decisiones equivocadas bajo los efectos de las bebidas alcohólicas.

Mira el video

“Ya mi hija está enterrada, ya se la entregué a Dios. Él me dio el privilegio de poderla querer, poderla disfrutar, poder ser ese padre por un tiempo y él decidió llevársela y yo no reniego de eso, nunca te imaginas que vaya a pasar lo que pasó. Siento que es un sueño, a veces siento que voy a despertar y que diré ‘ay, es una pesadilla’, pero no es así, es real. Es un golpe durísimo”.