Desde un yate, Madison Pettis luce así de hermosa a sus 25 años

Cuando Madison Pettis tenía 9 años de edad protagonizó junto a Dwayne "La Roca" Johnson la primera película familiar del estudio Disney, “Entrenando a papá”. Este filme se estrenó en el año 2007 y mostraba a un jugador de fútbol que recibe la noticia de que tenía una hija y debía hacerse cargo de ella.

Ahora han transcurrido 16 años y la pequeña Madison Pettis ya tiene 25 y se roba todas las miradas en su cuenta de Instagram, debido a su gran belleza y estilo. Con casi cinco millones de seguidores ella deslumbra con sus curvas, sus rizos y su cinturita de avispa.

Madison Pettis está irreconocible.

En una de sus últimas publicaciones de la plataforma de la camarita, Madison Pettis dejó a todos con la lengua afuera al posar en un yate en marcha con un microbikini de cuadritos. Ella escribió: “La única vez que me pongo Burberry para nadar”, y las reacciones no se hicieron esperar por parte de los seguidores, quienes se sorprendieron con su escultural cuerpo.

Madison Pettis sigue el camino de la actuación y el modelaje.

“Wow como creció la hija de The Rock, muy hermosa”, “qué bella está esa chica”, “ha cambiado bastante pero no ha dejado de ser ella”, “es de las pocas chicas que no se ve operada, se ve natural y hermosa”, fueron algunos de los cumplidos que se dejaron ver entre los comentarios.

Mira el video

Esta actriz continúa en el camino de la actuación y también se ha destacado como modelo en las campañas de Savage por Fenty, la marca de lencería y trajes de baño de Rihanna. Además, en el año 2016, Madison Pettis y Dwayne "La Roca"Johnson se reencontraron y la pasaron muy bien.