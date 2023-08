Por qué Kevin Costner acusa a su ex de "jugar sucio" en el divorcio

Los recientes y nuevos documentos legales presentados en el juicio de divorcio entre Kevin Costner y su expareja, Christine Baumgartner, son la prueba de que la batalla judicial está cada vez más fuerte. Ninguno de los dos se da tregua, y en este contexto las declaraciones y acusaciones cruzadas suben de nivel.

¿Qué pasó ahora? Según cuentan, los abogados de Kevin Costner acusaron a Christine Baumgartner de "jugar sucio" dentro del proceso, como parte de una situación que cada vez se hace más tirante y una relación totalmente rota.

Kevin Costner sigue en plena batalla legal contra su ex.

Los representantes legales del actor le pidieron al Tribunal Superior de California que obligue a la empresaria a responder una serie de preguntas sobre el acuerdo prematrimonial firmado por la pareja antes de casarse, documento por el cual ella estaría fingiendo demencia.

Según lo establecido por los términos prenupciales, algo que fue acordado y firmado por los dos en su momento, Christine Baumgartner recibió un pago de 1.5 millones de dólares, que corre el riesgo de perder si lo impugna.

“A cuatro meses de iniciado esto este proceso de divorcio y a tres del comienzo del juicio sobre la validez del acuerdo, Christine se niega a dar a conocer todas sus afirmaciones con respecto a la validez de este documento”, afirmó uno de los abogados de Kevin Costner.

Luego, como parte de un escrito, agregó: “Las objeciones que ha reunido en un esfuerzo por no revelar sus argumentos son frívolas. Ella dice que no entiende palabras como ‘negociación’, por lo que señala que no puede responder al procedimiento”.

Kevin Costner y su ex Christine Baumgartner, un divorcio conflictivo.

Los abogados de Kevin Costner apuntan que “ella afirma que no sabe qué significan frases legales comunes como ‘efecto legal’ o ‘entendido’, por lo que dice que no puede responder a los requerimientos. Además, se niega a admitir o negar que entendió el acuerdo, el cual se le explicó”.

De esta forma, calificaron las tácticas de Christine Baumgartner como “una astuta del peor tipo”. Y agregaron: “‘Entendido’ no es una palabra técnica y no es motivo de objeción que una solicitud sea ambigua, a menos que sea tan ambigua que la parte que responde no pueda formular de buena fe una respuesta inteligente”. La tensión crece.