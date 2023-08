A los 36 años de edad, fallece actor de "Game of Thrones"

En el año 2014, el actor Darren Kent participó en el episodio número 10 de la cuarta temporada de “Game of Thrones” y fue todo un éxito. Aunque fue breve, muchos recordarán el capítulo en el que el actor le muestra a Daenerys Targaryen el cadáver calcinado de su hija por el fuego de los dragones. Fue un momento crucial, pues le generó un conflicto interno a la rompedora de cadenas.

Lamentable este actor, quien también saltó a la fama con la serie “East enders”, falleció el pasado viernes a los 36 años de edad. El comunicado de la agencia que lo representaba señala: “Con profunda tristeza tenemos que comunicarles que nuestro querido amigo y cliente falleció en paz. Sus padres y su mejor amigo a su lado”.

Darren Kent actuó en Game of Thrones.

Aunque las razones de la muerte del actor de “Game of Thrones” no están confirmadas, se sabía que Darren Kent sufría de algunos males como osteoporosis, artritis y una enfermedad cutánea con la que luchó por varios años, pero que no lo limitaron para cumplir sus sueños.

También señalan que además de ser buen actor, Darren también era un buen director y escritor talentoso. Era conocido en el ámbito cinematográfico por ser una persona muy amable y comprensiva.

Darren Kent tenía 36 años de edad.

Darren Kent nació en 1987. Comenzó su trayectoria con apenas 21 años de edad al interpretar a Jimmy Esseker en la película “Mirrors”. Luego exploró otro papel en “Sunny Boy”, ya cuando había avanzado la enfermedad de la piel y aun así le otorgó grandes beneficios en el ámbito actoral.