La historia de Mila Kunis y Ashton Kutcher: cómo nació el amor

Mila Kunis y Ashton Kutcher conforman una de las parejas más estables y queridas de Hollywood. Apreciados dentro de la industria, empáticos con el público y siempre brindándose hacia obras benéficas más allá de sus éxitos en la industria cinematográfica, tienen una historia de amor de muchos años que nació de una manera muy curiosa.

Tener una pareja estable en Hollywood posiblemente sea una de las cosas más difíciles de lograr. Sin embargo, muchas celebridades encuentran el equilibrio y lo logran con éxito, y ese es el caso de Mila Kunis y Ashton Kutcher.

Mila Kunis y Ashton Kutcher se conocieron en That '70s Show.

Su primer acercamiento fue en la serie That ‘70s Show, donde interpretaban a una parejita adolescente. Para ese momento en el que coincidieron en la ficción, la ucraniana tenía 14 años y el estadounidense 19.

Hasta ese momento no tenían más que una linda amistad. Ella interpretaba a Jackie Burkhart y él a Michael Kelso. Él incluso llegó a decir varias veces que veía a ella como su hermana menor, sintiendo que debía protegerla.

Algo muy particular y romántico es que Ashton Kutcher fue el primer beso de Mila Kunis, el cual se dio por una escena en dicha serie de televisión. “¡Nuestro primer beso quedó capturado en una serie de televisión! Fue algo extraño. Yo pensaba: '¿Esto no es ilegal?'”, dijo él.

Con el tiempo la amistad empezó a transformarse en algo más. Y también pasó mucha agua por debajo del puente ya que él primero se casó con Demi Moore y ella estuvo en pareja con Macaulay Culkin.

Mila Kunis y Ashton Kutcher se casaron en 2015.

Ella confesó que en unos premios vio a alguien de espaldas que le llamó poderosamente la atención, y cuando esta persona se dio vuelta era nada más y nada menos que el actor de Two and a half men.

“Para mí era como: 'No, ¡por favor!'. Fue la cosa más extraña, no me lo podía creer", dijo la actriz, quien confesó sentir cómo su corazón se aceleraba, como si fuese una película. Además explicó que su madre no estaba muy de acuerdo con que saliera con él, aunque con el tiempo logró aceptar al actor. Ashton Kutcher y Mila Kunis tienen dos hijos: Wyatt y Dimitri.

Nada los frenó y, con los años, en 2015, Mila Kunis y Ashton Kutcher contrajeron matrimonio. Son de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo y actualmente tienen dos hermosos hijos: Wyatt Isabelle Kutcher, nacida 2014, y Dimitri Portwood Kutcher, quien vino al mundo en 2016.