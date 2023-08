Karol G deslumbra a todos al enseñar su perfecta figura

Sin lugar a dudas, Karol G es una de las cantantes latinas más importantes de todo el mundo. Sus canciones y sus trabajos discográficos han hecho que sea la artista latina más convocante del planeta. Hace unas semanas, la talentosa colombiana lanzó una canción en homenaje a Selena Quintanilla.

En redes sociales comenzaron a circular una serie de fotos de Karol G que pertenecen al video oficial de la canción llamada "Mi ex tenía razón". En las imágenes se puede ver a la talentosa latina lucir un look que deslumbró a sus seguidores. La belleza que posee y su escultural figura jugaron un rol principal en el post.

Karol G es una de las artistas latinas más escuchadas del mundo.

El outfit elegido por Karol G, consiste en un top con la imagen de Selena y un pantalón de jean que está abierto en la parte de adelante y que se destaca por ser entallado al cuerpo. Este conjunto que eligió la cantante nacida en la ciudad de Medellín, Colombia, resaltó su cuerpo al natural.

Junto al carrusel de fotos que se pueden ver en Instagram, se puede leer una frase que pertenece al mencionado tema musical:

"Me sentía fea como Betty y ahora soy pretty…



De verdad no sé por qué carajo fue que lloré

Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné



Dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor, que me trata mejor

Mi ex tenía razón".

Karol G posee más de 65 millones de seguidores en Instagram.

Karol G está dando una impresionante gira por las principales ciudades de Norteamérica. Sus conciertos hasta el momento cuentan con localidades agotadas. Esto demuestra que la popularidad y el éxito que está teniendo en su carrera es sumamente impactante.