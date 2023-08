Karol G enseña su cuerpo al natural y se lleva las miradas de todos

Una vez más, Karol G es tapa de los principales portales de noticias del espectáculo y es tendencia en las redes sociales, por unas fotos de ella que realizó para la revista Rolling Stone. La popular cantante de pelos rosados demostró una vez más que es dueña de una gran popularidad en el mundo virtual.

Hace algunas horas, Karol G paralizó las redes al compartir un carrusel de fotos de ella que realizó para la mencionada revista. En las imágenes se puede ver a la cantante nacida en la ciudad de Medellín lucir su escultural cuerpo, mientras se cubre con una letra s, muy grande, de color gris.

Mira el video

En mencionada entrevista con Rolling Stone, Karol G dijo: "Yo me imaginé que iba a lograr muchas cosas en mi vida, pero la verdad nunca me imaginé el punto como hoy. Llegar a tantas personas, tocar a tantas personas en tantos aspectos… Como que me vuela la cabeza todavía. La vida me ha demostrado que tantas cosas son posibles, yo tengo diez veces más ambición y visión de cosas que me imaginé en mi cabeza".

En otra parte de la entrevista con la prestigiosa revista de música Karol G habló de la canción de Selena Quintanilla "Mi ex tenía razón". Sobre la letra de este tema musical, la popular cantante de pelos rosados dijo: "Mi ex tenía razón/Dice que no iba a encontrar uno como él/Y me llevo uno mejor ". Aparentemente, es una contestación a uno de los últimos sencillos de Anuel, "Mejor que yo", donde el cantante le asegura a una ex que no encontrará a nadie como él. La voz de Karol, sin embargo, replica conmovedora y claramente.

Una de las fotos de la producción que realizó Karol G para la revista Rolling Stone.

La publicación que realizó Karol G en su feed oficial de Instagram, generó más de dos millones de reacciones, entre likes y mensajes de sus seguidores. La bella artista cafetera demostró, nuevamente, que además de ser una cantante súper talentosa, es una artista que posee un gran belleza y escultural figura.